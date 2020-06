Trưởng đặc khu: Hồng Kông 'không thể tiếp tục chịu đựng hỗn loạn', cần ổn định

Trong buổi họp báo ngày 9.6, khi được hỏi về vấn đề Trung Quốc đại lục sẽ áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông , Đặc khu trưởng Lâm cho biết toàn thể quan chức và người dân Hồng Kông cần "rút ra bài học" từ những thách thức trong năm qua. “Hồng Kông không thể tiếp tục chịu đựng tình hình hỗn loạn và cần môi trường ổn định”, bà Lâm nói.

Bên cạnh đó, bà Lâm lên án việc một liên minh hơn 20 nghiệp đoàn và nhóm sinh viên kêu gọi tiến hành cuộc tổng đình công nhằm phản đối luật an ninh mới vì bà cho rằng hành động này sẽ đi ngược lại lợi ích của người dân trong lúc Hồng Kông đang phải đối mặt suy thoái kinh tế.

Buổi họp báo hằng tuần của bà Lâm diễn trùng với ngày kỷ niệm 1 năm ngày phong trào biểu tình chống chính quyền đặc khu bùng nổ xuất phát từ một dự luật đã bị rút lại, cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Nhiều cuộc biểu tình trong năm 2019 đã bùng nổ thành bạo động và đụng độ với cảnh sát, khiến hơn 9.000 người bị bắt.

Phong trào biểu tình phản đối chính quyền đặc khu tái diễn trong những tuần gần đây, nhất là sau khi quốc hội Trung Quốc hôm 28.5 thông qua dự thảo nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông.

Dự kiến có hiệu lực trước tháng 9, luật an ninh quốc gia mới cho phép ngăn chặn, xử lý những hành vi, hoạt động như can thiệp của nước ngoài, ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục được quyền hoạt động công khai tại Hồng Kông. Mỹ và một số nước phương Tây chỉ trích động thái của Trung Quốc.