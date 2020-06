Trưởng đặc khu Hồng Kông lên án 'tiêu chuẩn kép' của Mỹ về biểu tình

Mỹ từng chỉ trích cách ứng phó biểu tình của Hồng Kông và Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 tuyên bố Washington bắt đầu quy trình loại bỏ các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với Hồng Kông để đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho đặc khu này. Ông Trump còn cảnh báo sẽ ban hành lệnh cấm vận đối với những cá nhân có liên quan đến việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới, theo AFP.

Các phát biểu của người phát ngôn Trung Quốc được hiểu là nhắm vào một bài đăng trên Twitter của Tổng thống Trump, trong đó có câu "Hễ khi nào có cướp bóc thì sẽ có nổ súng".

Bên cạnh đó, ông Triệu lên tiếng cảnh báo: “Các động thái của Mỹ là can dự vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu mối quan hệ hai bên. Bất kỳ tuyên bố, hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc sẽ vấp phải đáp trả từ Bắc Kinh".

Theo AFP, các quan chức Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đang đẩy mạnh khai thác tình trạng bất ổn đang leo thang ở Mỹ để chỉ trích các động thái của Washington liên quan đến luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông.

Quốc hội Trung Quốc hôm 28.5 thông qua dự thảo nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông. Dự kiến có hiệu lực trước tháng 9, luật an ninh quốc gia mới cho phép ngăn chặn, xử lý những hành vi, hoạt động như can thiệp của nước ngoài, ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục được quyền hoạt động công khai tại Hồng Kông.