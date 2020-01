Truyền hình Iran phát thông báo treo thưởng liên quan Tổng thống Trump

Thông báo được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran trong chương trình về tang lễ của thiếu tướng Soleimani, giữa lúc hàng triệu người dân xuống đường chia buồn.

Tang lễ được phát trực tiếp trên kênh Channel One (IRIB TV1) của Iran lúc thông báo được đưa ra. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ và nhiều chính trị gia tại Quốc hội hô vang “cái chết cho Mỹ” sau khi cáo buộc Washington “tuyên bố chiến tranh”.

“Chúng ta có thể tấn công chính Nhà Trắng, chúng ta có thể đáp trả họ trên đất Mỹ. Khi ai đó tuyên bố chiến tranh, các vị có muốn đáp trả những viên đạn bằng những bông hoa không? Họ sẽ bắn vào đầu các vị”, ông Abutorabi nhấn mạnh.

Các nghị sĩ Iran hô khẩu hiệu 'cái chết cho Mỹ' tại phiên họp quốc hội ngày 5.1 AFP

Trong khi đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện tạm ngưng các chiến dịch tại Iraq. Liên minh cho biết điều này ảnh hưởng việc huấn luyện lực lượng an ninh Iraq và cuộc chiến chống IS , trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy trở lại ở Trung Đông.