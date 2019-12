Tuần duyên Nhật Bản ngừng sử dụng UAV của Trung Quốc

Tuần duyên Nhật Bản đang sử dụng vài chục chiếc UAV do Trung Quốc sản xuất cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và trinh sát. Tuy nhiên, lực lượng này dự tính loại bỏ toàn bộ và ngừng mua sắm mới thiết bị của Trung Quốc trong thời gian tới, theo tờ Nikkei Asian Review ngày 9.12.

UAV của Trung Quốc được cho là có giá cả hợp lý và hoạt động tốt nhưng vì lý do an ninh thông tin nên sẽ bị thay thế.

Trong ngân sách dự kiến cho tài khóa 2020 (bắt đầu ngày 1.4.2020 và kết thúc ngày 31.3.2021), tuần duyên Nhật sẽ bổ sung phần kinh phí cho việc thay thế những UAV của Trung Quốc đang được sử dụng.

Hồi năm 2018, chính quyền Nhật Bản loại trừ toàn bộ sản phẩm do hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc sản xuất khỏi các chương trình mua sắm của chính phủ vì vấn đề bảo mật.

Theo khảo sát của hãng nghiên cứu Impress trụ sở Tokyo, thị trường UAV nội địa tại Nhật Bản ước tính tăng 56% lên 145 tỉ yen (30.874 tỉ đồng) trong tài khóa 2019 và đạt 507 tỉ yen trong tài khóa 2024. Do thiếu hụt nhân lực nên nước này đã thử nghiệm sử dụng UAV cho các ngành nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa.

Bộ An ninh nội địa Mỹ hồi tháng 5 cũng cảnh báo các công ty Mỹ về nguy cơ UAV Trung Quốc chuyển dữ liệu về nước cho các cơ quan tình báo sử dụng. DJI sau đó tuyên bố rằng an toàn là ưu tiên cốt lõi của công ty, và rằng chính quyền cùng các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã chứng thực độc lập về vấn đề an ninh đối với các công nghệ của hãng.