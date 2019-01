Venezuela chia rẽ sâu sắc

AFP hôm qua đưa tin hàng ngàn người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido xuống đường ở thủ đô Caracas và các thành phố khác của Venezuela để kêu gọi các lực lượng vũ trang dừng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Đám đông mang theo những biểu ngữ với nội dung: “Lực lượng vũ trang, hãy lấy lại phẩm giá của mình” và “Guaido là tổng thống”.

Ông Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” của Venezuela hôm 23.1 và đã được Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác ủng hộ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể thuyết phục quân đội quay lưng với chính phủ của ông Maduro. Trong bài viết đăng trên tờ The New York Times ngày 31.1, ông Guaido nhấn mạnh sự ủng hộ của quân đội đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạ bệ Tổng thống Maduro. Chính trị gia này tuyên bố thêm “đã có nhiều cuộc gặp bí mật” với các thành viên lực lượng an ninh và phần lớn “nhất trí tình trạng hiện nay không thể kéo dài”.