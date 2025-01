Phe cực hữu lên ngôi ở Áo

Trong cuộc bầu cử quốc hội ở đất nước này hồi tháng 9.2024, đảng Tự do trở thành đảng phái chính trị lớn nhất trong quốc hội, đứng trên cả đảng của ông Nehammer. Theo thông lệ chính trị xưa nay trên thế giới, đảng hoặc liên minh lớn nhất trong quốc hội được ưu tiên. Ông van der Bellen đã không theo thông lệ này, đã cử ông Nehammer thành lập chính phủ với lý do đảng Tự do là đảng cực hữu. Ông Nehamer thất bại, đẩy tổng thống Áo vào tình thế buộc phải giao cho ông Kickl đứng ra thành lập chính phủ hoặc giải tán quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử mới.

Lãnh đạo đảng Tự do của Áo Herbert Kickl phát biểu trước báo giới ở Vienna hôm 7.1. 2025. ảnh: REUTERS

Chưa biết rồi đây ông Kickl có thành lập được chính phủ mới hay không, nhưng chỉ riêng việc người này được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cũng đã đủ để cho thấy phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa đã chính thức lên ngôi ở Áo, báo hiệu lực lượng cực hữu ở châu Âu tiếp tục lớn mạnh. Việc này cũng còn tác động mạnh mẽ tới cuộc bầu cử quốc hội sắp tới và việc thành lập chính phủ mới.

Trong lịch sử nước Áo, đảng Tự do Áo đã từng tham gia cầm quyền với đảng Nhân dân Áo, nhưng trong tư cách là đối tác nhỏ chứ không phải cầm trịch chính phủ như bây giờ.

EU không thể không quan ngại sâu sắc khi ngày càng có thêm nhiều nước thành viên chìm sâu trong ảnh hưởng của các lực lượng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa, làm suy yếu EU cả về đối nội lẫn đối ngoại và làm cả châu lục thêm rối loạn về chính trị.