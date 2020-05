Vị giáo sư tại Mỹ nặng nợ với văn học Việt Nam

Chuyên mục "Văn học năm châu" của tờ The New York Times mới đây giới thiệu danh mục những cuốn sách sẽ xuất bản trong năm 2020 mà mọi người nên tìm đọc, trong đó cuốn Other Moons: Vietnamese Stories of the American War and Its Aftermath của giáo sư tiến sĩ người Việt Hà Mạnh Quân được chọn là tác phẩm duy nhất xuất hiện trong mục văn học Việt Nam năm nay.

Cuốn sách Other Moons: Vietnamese Stories of the American War and Its Aftermath (Những vầng trăng khác: Truyện ngắn Việt Nam về cuộc chiến tranh chống Mỹ và thời hậu chiến) do NXB Đại học Columbia (Mỹ) chính thức xuất bản vào tháng 7.2020. Theo tờ The New York Times, đây là tuyển tập 20 truyện ngắn, đa phần được viết bởi các cựu chiến binh Việt Nam về những ký ức và chấn thương tâm lý do chiến tranh gây ra. GS Hà Mạnh Quân cho biết ông đã chọn lọc 20 truyện ngắn tiêu biểu của các nhà văn như Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Lại Văn Long, Sương Nguyệt Minh... và cùng một đồng sự người Mỹ dịch ra tiếng Anh với mục đích giúp độc giả Mỹ hiểu thêm về những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại, cũng như về cuộc sống , bi kịch gia đình, và nỗi niềm trăn trở của những người dân Việt dù chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ.