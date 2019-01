Vì sao Tổng thống Trump ngăn Chủ tịch Hạ viện dùng máy bay quân sự xuất ngoại

Theo dự kiến, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng một đoàn nghị sĩ ngày 17.1 dùng máy bay quân sự để đến Bỉ và Afghanistan nhằm gặp gỡ binh lính Mỹ đồn trú tại 2 nước này, theo Reuters.

Người phát ngôn Drew Hammill của Chủ tịch Hạ viện nói chuyến đi đến Bỉ nhằm khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ với liên minh NATO trong khi chuyến đi đến Afghanistan nhằm lắng nghe báo cáo tình báo và an ninh quốc gia từ những chỉ huy trên chiến trường.

Tuy nhiên, trong bức thư gửi đến bà Pelosi để thông báo không cho phép sử dụng máy bay, Tổng thống Trump gọi chuyến đi này như một “chuyến tham quan” và không thích hợp trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa một phần.

“Vì 800.000 người lao động Mỹ đang không được nhận lương , tôi tin chắc bà sẽ đồng ý rằng hoãn sự kiện quan hệ công chúng này là hoàn toàn thích hợp”, Tổng thống Trump viết, đồng thời cho rằng bà Pelosi có thể đi máy bay thương mại.

Tổng thống Trump cũng đã quyết định hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ đến Davos (Thụy Sĩ) dự Diễn đàn kinh tế thế giới từ ngày 22-25.1 vì lý do tương tự.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết bà Pelosi có quyền và đã yêu cầu Bộ Quốc phòng hỗ trợ các chuyến công du nước ngoài nhưng Tổng thống Trump có thẩm quyền hủy chuyến đi đó.

Động thái của Tổng thống Trump được cho là nhằm đáp trả việc bà Pelosi gửi thư cho ông hôm 15.1 gợi ý tổng thống nên hoãn bài phát biểu thông điệp liên bang hằng năm tại quốc hội (ngày 29.1) cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Chủ tịch Hạ viện nêu lý do các lực lượng bảo vệ an ninh tại quốc hội không đủ khả năng vì nhiều nhân viên của các cơ quan này đang phải tạm nghỉ việc do chính phủ đóng cửa.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng, nơi hỗ trợ công du nước ngoài, lại vẫn nhận đầy đủ ngân sách.