Vị thủ tướng nhiều dấu ấn của Nhật Bản

Người tiên phong cho chiến lược Indo-Pacific



Shinzo Abe là một trong những thủ tướng thành công nhất của Nhật. Trước Thủ tướng Abe, Nhật Bản suốt 20 năm qua gần như thay thủ tướng hằng năm (ngoại trừ thời kỳ Thủ tướng Junichiro Koizumi). Về đối nội, chính sách kinh tế dưới thời ông - thường được gọi là Abenomics - đã đạt nhiều thành tựu.Về đối ngoại, ông Abe đã đóng vai trò tiên phong cho chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) trong bài phát biểu trước quốc hội Nhật Bản vào năm 2007. Cùng năm 2007, dưới thời ông, cuộc tập trận 4 bên Nhật Bản - Mỹ - Ấn Độ - Úc cũng lần đầu diễn ra, đánh dấu "bộ tứ an ninh" của Indo-Pacific. Nên cả chiến lược Indo-Pacific lẫn "bộ tứ an ninh" đều có sự tiên phong của ông. TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ)