Việt - Mỹ ưu tiên hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Thúc đẩy quan hệ hai nước

Sáng 29.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của đại tướng Phan Văn Giang. Cho rằng đây là chuyến thăm cấp cao quan trọng của ngài Bộ trưởng, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ trước mắt và lâu dài.

Tuần duyên Mỹ kiện toàn năng lực viễn chinh ở Indo-Pacific Một trong ba tàu phản ứng nhanh của USCG tại Guam Ảnh: USCG Hôm qua, Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) chính thức biên chế 3 tàu tuần tra thế hệ mới, hoàn tất việc thành lập đội tàu phản ứng nhanh đóng tại đảo Guam của Mỹ. Trong cuộc họp báo cùng ngày từ Guam, đô đốc Karl Schultz, Tư lệnh USCG, cho biết đội tàu bao gồm Frederick Hatch, Myrtle Hazard và Oliver Henry, đều thuộc lớp Sentinel. Nhằm đáp ứng vai trò mới của USCG, theo đó mở rộng hoạt động khỏi phạm vi truyền thống, tàu lớp Sentinel được thiết kế với năng lực vượt trội các lớp tàu tuần tra của Mỹ trước đó. “Với đội tàu này, USCG mang đến năng lực viễn chinh tại khu vực vô cùng quan trọng với Mỹ”, theo đô đốc Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm qua, vị tư lệnh một lần nữa nhấn mạnh đội tàu mới ở Guam sẽ hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) của Mỹ trong nỗ lực đảm bảo tự do lưu thông hàng hải, ngăn chặn tình trạng quấy rối cũng như nạn đánh bắt cá trái phép tại khu vực. “Đơn vị tuần duyên ở đảo Guam bắt đầu triển khai thường xuyên các tàu phản ứng nhanh ở phạm vi 2.600 km, để đối phó việc thu thập thông tin tình báo của nước ngoài, chống nạn đánh bắt phi pháp và không kiểm soát, đồng thời mang đến sự hỗ trợ thiết yếu cho các đảo quốc xa xôi”, đô đốc Schultz cho biết. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực, và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam. “Mỹ ủng hộ Việt Nam tăng cường năng lực hành pháp trên biển. Việt Nam là đối tác quan trọng của chính phủ Mỹ tại khu vực”, đô đốc Schultz nói. Thụy Miên Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ số lượng lớn vắc xin phòng Covid-19; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Phan Văn Giang. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam rất mong muốn được đón Tổng thống Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ số lượng lớn vắc xin phòng Covid-19; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Phan Văn Giang. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam rất mong muốn được đón Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được thỏa thuận về kế hoạch hành động về tiền tệ, đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận nêu trên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vắc xin và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX cũng như kênh song phương. Thủ tướng mong muốn Mỹ tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vắc xin.

Phối hợp duy trì ổn định trong khu vực

Trước đó, cũng trong sáng 29.7, tại Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ thời gian qua. Hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng chống Covid -19, đào tạo, cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng… Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhất trí tập trung thúc đẩy dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng chống Covid-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới

Hai bộ trưởng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh.