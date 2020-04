WHO cảnh báo nguy cơ cao khi vội dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 10.4, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo việc nới lỏng các quy định ngăn Covid-19 như hạn chế đi lại, cấm tụ tập đông người hay tạm ngưng hoạt động không cần thiết, có thể dẫn tới việc dịch bệnh tái bùng phát nguy hiểm.

Ông Tedros nói rằng đại dịch Covid-19 đã diễn biến chậm lại tại một số nước châu Âu như Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp, đồng thời gọi đây là tín hiệu đáng hoan nghênh, theo Reuters. Tuy nhiên, việc lây nhiễm lại tăng lên đáng báo động tại những nơi khác, gồm việc lây nhiễm cộng đồng ở 16 nước châu Phi.

Biển báo kêu gọi thực hành giãn cách xã hội ở bang Washington, Mỹ Reuters

Trong khi đó, theo tờ The New York Times ngày 10.4, Bộ An ninh nội địa và Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ dự báo nếu quy định yêu cầu người dân ở nhà được dỡ bỏ sau 30 ngày, số người tử vong vì Covid-19 sẽ tăng lên thành 200.000 người.

Trong khi đó, nếu không có các biện pháp hạn chế, số tử vong có thể đã leo lên thành 300.000 người. Một quan chức Bộ An ninh nội địa xác nhận với The New York Times báo cáo này là có thật nhưng nhấn mạnh đó chỉ là ước tính.

Tổng thống Donald Trump cùng ngày nói rằng ông và các cố vấn chưa nhìn thấy báo cáo này. Nhà lãnh đạo cho rằng số ca tử vong sẽ thấp hơn so với ước tính ban đầu là 100.000 người, đồng thời gợi ý rằng Mỹ đang tiến gần đỉnh dịch.

Quy định hạn chế của Mỹ dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 4 và Tổng thống Trump đang cân nhắc việc gia hạn hoặc không. “Tôi sẽ phải đưa ra quyết định và cầu Chúa đó là quyết định chuẩn xác. Đó sẽ là quyết định to lớn nhất mà tôi từng thực hiện”, Tổng thống Trump nói.

Tính đến ngày 11.4, số ca Covid-19 tại Mỹ gần chạm mốc 500.000 người, trong đó 18.637 người tử vong và 28.790 người hồi phục.