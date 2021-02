WHO chưa loại bỏ khả năng Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết giả thuyết về SARS-CoV-2 gây Covid-19 có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vẫn chưa bị bác bỏ và WHO vẫn đang điều tra, theo Reuters.

Bình luận được đưa ra sau khi ông Peter Ben Embarek thuộc nhóm chuyên gia quốc tế cho rằng giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là “cực kỳ khó xảy ra”.

Ngoài ra, ông Tedros thừa nhận một số phát hiện tiềm năng có thể nằm ngoài “phạm vi” cuộc điều tra của nhóm chuyên gia quốc tế do WHO đứng đầu.

“Chúng tôi luôn nói rằng nhiệm vụ này sẽ không tìm ra tất cả câu trả lời, nhưng góp phần bổ sung thông tin quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của virus”, ông Tedros nói.

Tờ The Wall Street Journal ngày 12.1 dẫn lời nguồn tin tiết lộ các chuyên gia quốc tế nói Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô cho WHO về các trường hợp đầu tiên mắc Covid-19.

WHO: virus gây Covid-19 đến Vũ Hán có thể qua "con đường phức tạp"

Trước đó, chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27.1 yêu cầu có một cuộc điều tra quốc tế "rõ ràng" về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 và sẽ không xem báo cáo điều tra của WHO sắp tới là chuyện hiển nhiên đúng, mà phải "dựa trên thông tin do cộng đồng tình báo Mỹ thu thập và phân tích”. Đến này 9.2, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận kết quả điều tra của WHO nếu chưa thể xác minh độc lập.