WHO không loại trừ giả thuyết Covid-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

Đài RT ngày 13.8 dẫn thông cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định việc không chính trị hóa nhưng đang tìm kiếm thông tin cần thiết và theo khoa học, khi nói về quan ngại của Trung Quốc đối với cuộc điều tra “ giả thuyết phòng thí nghiệm ” về nguồn gốc Covid-19

“WHO kêu gọi chính phủ mọi nước không chính trị hóa tình hình, hợp tác để tăng tốc nghiên cứu về nguồn gốc và quan trọng là cùng nhau phát triển bộ khung chung về các nguy cơ mầm bệnh gây đại dịch trong tương lai”, theo thông cáo.

WHO nhận định rằng việc tìm kiếm nguồn gốc của bất cứ mầm bệnh mới nào là một quy trình khó khăn, dựa trên khoa học và cần sự phối hợp, cống hiến và thời gian. Việc tìm kiếm nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 “không phải và không nên là chuyện quy trách nhiệm, đổ tội và ghi điểm chính trị”.

Truyền thông Trung Quốc dính tin giả về "nhà khoa học Thụy Sĩ" tố Mỹ gây sức ép điều tra nguồn gốc Covid-19?

WHO cho rằng điều quan trọng là tìm ra việc đại dịch bắt đầu ra sao nhằm làm điển hình trong việc xác minh nguồn gốc của mọi dịch bệnh lây từ động vật sang người trong tương lai.

“Việc tiếp cận dữ liệu là vô cùng quan trọng nhằm hiểu biết nhiều hơn về khoa học và không nên chính trị hóa theo bất cứ cách nào”, theo WHO.

Hồi tháng 7, Trung Quốc bác bỏ cuộc điều tra giai đoạn 2 của WHO về nguồn gốc Covid-19 vì cho rằng điều đó là “phản khoa học”. Giám đốc Viên Chí Minh của phòng thí nghiệm an toàn sinh học thuộc Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khi đó khẳng định với báo giới rằng viện “chưa bao giờ thiết kế, chế tạo hay làm rò rỉ virus corona ”.

Đối với quan ngại của Trung Quốc, WHO cho biết nghiên cứu ban đầu hồi tháng 3 cho thấy chưa đủ chứng cứ khoa học để kết luận về bất cứ giả thuyết nào. Do đó, nhằm xem xét đúng đắn về giả thuyết virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm, điều quan trọng là cần tiếp cận mọi dữ liệu, cân nhắc cách thực hành khoa học tốt nhất và xem xét các cơ chế hiện có của WHO.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ WHO nghiên cứu nguồn gốc Covid-19

WHO lưu ý rằng Ý đã chia sẻ dữ liệu thô và cho phép xét nghiệm lại các mẫu ở nước ngoài, cho thấy “đoàn kết về khoa học ở mức tốt nhất”. “Điều này không khác việc chúng tôi kêu gọi tất cả các nước, kể cả Trung Quốc, hỗ trợ để chúng tôi thúc đẩy các nghiên cứu về nguồn gốc nhanh và hiệu quả”, theo WHO.