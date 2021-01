WHO, Trung Quốc bị tố chậm trễ trong ứng phó Covid-19

“Điều rõ ràng là cơ quan y tế địa phương và quốc gia Trung Quốc lẽ ra đã có thể áp dụng các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ hơn vào tháng 1.2020”, Ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch (IPPR) của WHO kết luận trong báo cáo mới công bố.

Theo Reuters, IPPR có chức năng đánh giá công tác ứng phó đại dịch trên toàn cầu , gồm nhiều chuyên gia do cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu. Ủy ban được thành lập và bắt đầu làm việc từ tháng 7.2020 sau khi các nước thành viên WHO kêu gọi đánh giá độc lập, minh bạch việc ứng phó Covid-19.