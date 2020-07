Mỹ chính thức bắt đầu quá trình rút khỏi WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trum p ngày 7.7 đã gửi thông báo cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc Mỹ rút khỏi WHO. Đồng thời, Mỹ cũng trả toàn bộ số tiền chậm đóng góp trong những năm qua cho WHO, được cho là hơn 200 triệu USD, theo Reuters.

Việc “chia tay” sẽ chính thức có hiệu lực 1 năm kể từ ngày thông báo. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cáo buộc WHO đã bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn.

Nhà lãnh đạo chỉ trích Trung Quốc vì che giấu thông tin về dịch trong khi tố cáo WHO cũng liên quan đến việc này, khiến cho dịch bệnh lây lan gây ảnh hưởng nhiều nước trong đó Mỹ thiệt hại nặng nhất. Đến ngày 8.7, Mỹ có gần 3 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 131.000 người tử vong.

Phản ứng trước động thái mới nhất của Mỹ, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus đăng dòng trạng thái chỉ một từ “Đoàn kết” trên Twitter, đồng thời đính kèm cuộc thảo luận của các chuyên gia y tế Mỹ về việc rời khỏi WHO sẽ gây trở ngại cho việc ngăn chặn những đại dịch sau này.

WHO vẫn muốn giữ mối giao hảo với Mỹ dù Tổng thống Trump quyết "chia tay"

Phó tổng thống Mike Pence cho rằng đây là lúc thích hợp để tuyệt giao với WHO , theo Fox News. Ông Pence cho rằng WHO đã làm thế giới thất vọng và cần phải có hậu quả cho chuyện này.

Trong khi đó, đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ quyết định của Nhà Trắng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi quyết định của Tổng thống Trump là “vô nghĩa” vì WHO đang điều phối cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19.

Quyết định rút khỏi WHO có thể bị đảo ngược nếu Tổng thống Trump bị đối thủ Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11. “Người Mỹ an toàn hơn khi nước Mỹ cam kết tăng cường nền y tế toàn cầu. Vào ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống, tôi sẽ đưa Mỹ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường thế giới”, ông Biden viết trên Twitter.