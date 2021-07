Xuất hiện ca bệnh truyền nhiễm hiếm gặp tại Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh nhân đang nằm viện tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Trước đó, ngày 8.7, bệnh nhân đã bay từ thành phố Lagos (Nigeria) đến thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, sau đó bay đến Dallas vào ngày 9.7.

Theo CDC, bệnh nhân đã buộc phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay và tại các sân bay của Mỹ vì Covid-19 , và do đó nguy cơ lây lan bệnh cho các hành khách hoặc du khách khác tại sân bay qua giọt hô hấp là rất thấp.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh đậu mùa ở khỉ là một bệnh do virus hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở các vùng xa xôi của Trung và Tây Phi. WHO cho biết virus này sống trong cơ thể động vật, như loài linh trưởng và động vật gặm nhấm, nhưng đôi khi có thể lây lan từ động vật sang người.