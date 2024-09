'The Last of Us' mùa 2 gay cấn hơn khi 'binh đoàn xác sống' xuất hiện

The Last of Us là series phim kinh dị ra mắt năm 2023 của HBO, chuyển thể từ tựa game đình đám cùng tên. Mùa đầu tiên lấy bối cảnh 20 năm sau đại dịch nấm bùng phát biến con người thành xác sống. Mùa 2 có bối cảnh diễn ra 5 năm sau các sự kiện của phần đầu, nội dung chuyển thể bám sát nguyên tác game The Last of Us Part II (ra mắt người chơi năm 2020).

Nhân vật Ellie trong mùa 2 của The Last of Us ẢNH: HBO

Hai nhân vật Joel (Pedro Pascal đóng) và Ellie (Bella Ramsey) tái xuất trong mùa 2, hành trình xuyên nước Mỹ để thực hiện một nhiệm vụ đã đưa họ đến tạm lánh ở một nơi không còn bị đe dọa bởi xác sống. Thế nhưng không lâu sau đó, mọi thứ diễn biến tệ đi khi xác sống liên tục kéo đến, trở thành một binh đoàn khiến một lần nữa hành trình của họ bị đe dọa.

Trong mùa 2 này, phim hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về tình trạng của Tommy (Gabriel Luna) - em trai của Joel và nhiều gương mặt mới khác. Theo mô tả của nhà đài, cốt truyện trong mùa 2 được mở rộng hơn so với mùa 1, đồng thời "nguy hiểm hơn" và mối quan hệ giữa Joel và Ellie - hai kẻ sống sót ở mùa 1, đã không còn như trước. Và cũng trong mùa này, một người đồng hành mới xuất hiện trong câu chuyện của họ là Abby (Kaitlyn Dever thủ vai).

Bên cạnh việc tung ra trailer mới, nhà sản xuất cũng công bố những poster chính thức của mùa 2 ẢNH: HBO

The Last of Us mùa 1 là "hiện tượng" màn ảnh nhỏ của HBO sau khi chiếu (đầu năm 2023). Chỉ sau 2 tháng, phim đạt 40 triệu lượt xem, trung bình mỗi tập đạt trên 30 triệu lượt. The Last of Us được các nhà phê bình đón nhận, khen về diễn xuất, chất lượng chuyển thể, kỹ xảo... Phim nhận tổng cộng 24 đề cử Emmy, thắng 8 giải. Hiện mùa 1 của series này đang nắm giữ kỷ lục là series có lượng khán giả xem mở màn cao nhất trên HBO.

Trailer The Last of Us mùa 2 vừa được HBO tung ra