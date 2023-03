'The Legend Concert 01- Trịnh Công Sơn' cùng 12 tranh của nhạc sĩ lần đầu trưng bày

Câu chuyện âm nhạc của The Legend Concert sẽ là "điểm hẹn" đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của hành trình M.A.S. Chuỗi chương trình này sẽ là nơi vinh danh những tên tuổi đã trở thành "huyền thoại" của nền âm nhạc Việt, bao gồm đêm nhạc và các hoạt động liên quan.

Tranh vẽ Trịnh Vĩnh Trinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Gia đình nhạc sĩ cung cấp

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là The Legend Concert 01 - câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã khởi tạo một dòng nhạc mang tên mình, với những giai điệu bất hủ đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của những người yêu âm nhạc VN, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 9.4 tại The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Trong đêm nhạc, những bản tình ca vang bóng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được tái hiện một cách mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn đong đầy tinh túy của hồn nhạc Trịnh, qua tiếng hát của các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn cùng sự xuất hiện đặc biệt của Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ, cũng như các thành viên trong gia đình ông như biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn và Sebastien Lý. Chương trình được thực hiện bởi tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Poster chương trình Storii

Cùng với đêm nhạc, The Legend Concert 01 cũng lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng "gương mặt hội họa" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với triển lãm trưng bày 12 tác phẩm hội họa do chính Trịnh Công Sơn vẽ trên các chất liệu sơn dầu, phấn màu, chì than… qua nhiều năm được gia đình ông gìn giữ. Bên cạnh đó, bộ sưu tập ảnh Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cũng sẽ được kết hợp trưng bày. Triển lãm sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần, từ ngày 10 - 23.4 tại The Global City Sales Gallery, TP.HCM.