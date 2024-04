Thẻ MB JCB Be The Sky: Âm nhạc và đam mê

Điểm đến của những trái tim đồng điệu

Với tầm nhìn tiên phong trong chuyển đổi số và sự sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã mở rộng ảnh hưởng của mình không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn cả phong cách sống hiện đại, đón đầu xu hướng của giới trẻ hiện nay.

Thẻ đa năng Be The Sky ra đời là một trong những bước đi thể hiện rõ mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ của MB, mang đến một sản phẩm tài chính kết nối người hâm mộ và thần tượng.

Không chỉ mang đến kho ưu đãi khủng suốt 365 ngày, Be The Sky còn gây ấn tượng với chuỗi đặc quyền cho người hâm mộ khi được tham gia sự kiện và thưởng thức các sân khấu sớm đặc biệt của Sơn Tùng M-TP. Vừa qua, 2.000 chủ thẻ đã được chiêu đãi sân khấu 7-MINUTE STAGE của ca khúc Chúng ta của tương lai ngay trước thời điểm ra mắt, đem đến những khoảnh khắc đầy mãn nhãn và bùng nổ trong không gian futurist siêu thực.

Khi Sơn Tùng M-TP bước lên sân khấu, không khí bùng nổ với màn tương tác đầy ấn tượng. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua 7 phút tuyệt vời nhất, phải không nào?" - lời anh vang lên như một lời khẳng định về sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả là minh chứng cho một tình yêu chân thành dành cho âm nhạc và cho nhau.

Tiếp nối không khí sôi động, Sơn Tùng M-TP mang đến một lời hứa hẹn về một buổi offline ở Hà Nội, làm bùng lên sự mong đợi trong lòng mỗi người. "Hãy chuẩn bị tinh thần cho một bài hát mới, một câu chuyện mới mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người" anh nói. Lời hứa này như một cánh cửa mở ra, mời gọi người hâm mộ cùng nhau khám phá những chân trời mới của âm nhạc, mang lại cảm hứng và ước mơ mới cho tất cả.

Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn là một trải nghiệm đặc quyền, cung cấp bởi cuộc đua top chi tiêu của MB. Được thiết kế như một phần thưởng cho những chủ thẻ Be The Sky, sản phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và MB, JCB, tạo ra những ưu đãi giảm giá, quà tặng đặc biệt và cơ hội để kết nối với thần tượng.

Ưu quyền độc đáo từ Be The Sky

Kể từ khi ra mắt, thẻ MB JCB Be The Sky đã nhanh chóng "gây sốt" trong cộng đồng người yêu nhạc, đặc biệt là fan Sơn Tùng M-TP. Không chỉ được biết đến như một phương tiện thanh toán an toàn và thuận tiện, Be The Sky còn là chìa khóa mở ra một loạt trải nghiệm độc đáo, đặc quyền, phản ánh sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Be The Sky "ghi điểm" tuyệt đối từ giảm giá đến quà tặng đặc biệt, là minh chứng cho cam kết không chỉ mang đến giá trị tài chính mà còn tạo dựng một cộng đồng chặt chẽ. Với các ưu đãi như giảm giá 5% mua combo thẻ, giảm 10% khi mua merchandise lẻ, hay cơ hội sở hữu poster có chữ ký của chính nghệ sĩ, Be The Sky không chỉ làm hài lòng những tín đồ mua sắm mà còn tạo cơ hội cho fan kết nối sâu sắc hơn với thần tượng.

Be The Sky - không chỉ là thẻ ngân hàng, mà còn là chìa khóa mở ra trải nghiệm đặc quyền

Thêm vào đó, thẻ còn mở ra cơ hội trải nghiệm không gian của các MV mới , nơi người hâm mộ đắm chìm trong âm nhạc và trở thành một phần của câu chuyện.

Mỗi bước tiến của Be The Sky hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ưu đãi và sự kiện hấp dẫn hơn nữa

Trong tương lai, Be The Sky hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến vô vàn ưu đãi và sự kiện độc đáo, làm phong phú thêm cuộc sống âm nhạc của fan hâm mộ. Be The Sky vừa là cầu nối giữa nghệ sĩ và fan hâm mộ mà vừa là nguồn cảm hứng, khích lệ mọi người theo đuổi đam mê và ước mơ, cùng nhau tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong thế giới âm nhạc.

Hãy cùng nhìn lại những cảm xúc tuyệt vời tại 7-MINUTE STAGE!