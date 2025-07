'The Old Guard 2' có Ngô Thanh Vân, Charlize Theron gây thất vọng

Ngô Thanh Vân tái xuất bên dàn sao Hollywood

Quỳnh (Ngô Thanh Vân) thoát cảnh giam cầm, trở lại báo thù Andy (Charlize Theron) ẢNH: NETFLIX

5 năm kể từ phần đầu tiên, phần 2 của The Old Guard vừa được Netflix trình làng vào ngày 2.7, hé mở cuộc chiến mới của nhóm chiến binh bất tử do Andy (Charlize Theron) dẫn đầu. Phim mở màn với việc Discord (Uma Thurman) - người bất tử đầu tiên trên thế giới, trục vớt chiếc quan tài sắt từ đại dương, giải thoát Quỳnh (Ngô Thanh Vân) khỏi cảnh giam cầm trong đó suốt 500 năm.

Sau khi được tự do, Quỳnh tìm đến Brooker (Matthias Schoenaerts) - người bất tử bị nhóm của Andy khai trừ ở cuối phần 1, thông qua anh để gặp lại Andy. Quỳnh bắt tay với Discord lên kế hoạch trả thù người bạn từng thân từ hàng ngàn năm trước, khiến nhóm chiến binh bất tử đối đầu với mối đe dọa mới…

Nhân vật của "đả nữ" Việt có nhiều "đất" diễn hơn trong phần 2 ẢNH: NETFLIX

Nếu ở phần 1, vai Quỳnh của Ngô Thanh Vân chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, qua lời kể của Andy thì sang phần mới, nhân vật có nhiều đất diễn hơn hẳn, là mối nối quan trọng trong cuộc chiến mới trong phim. "Đả nữ" người Việt gây ấn tượng với những cảnh đánh đấm trực diện với Charlize Theron, khắc họa nên một nhân vật bề ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng sâu bên trong mang đầy tổn thương, thù hận vì nghĩ rằng mình bị người bạn tốt nhất ruồng bỏ. Đặc biệt, Quỳnh thu hút sự chú ý với câu thoại bằng tiếng Việt: "Đồ phản bội. Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối", đầy giận dữ sau khi quyết định đoạn tuyệt với Andy.

Sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong một tác phẩm hành động từ Hollywood nhận được sự quan tâm của nhiều người, nhất là khán giả Việt. Bên cạnh những phản hồi tích cực về màn thể hiện ấn tượng và nhiều đất diễn hơn trong The Old Guard 2, nhiều khán giả cũng tiếc nuối khi nữ diễn viên 46 tuổi khó tỏa sáng trong một bộ phim nhạt nhòa, lê thê với kết cục khiến người xem chưng hửng.

'The Old Guard 2' gây thất vọng

Andy (Charlize Theron, thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội trong phần 2 ẢNH: NETFLIX

Sau khi ra mắt, The Old Guard 2 nhận về nhiều đánh giá từ khán giả cũng như giới chuyên môn mà đa phần trong đó là những lời chê. Trên trang Rotten Tomatoes, phim đang được chấm 25/100 qua tổng hợp ý kiến của hơn 60 nhà phê bình quốc tế, cho rằng tác phẩm bị sa lầy bởi cốt truyện tẻ nhạt và quá trình dẫn dắt kém hấp dẫn.

Cây bút Robert Daniels chấm The Old Guard 2 1,5/4 điểm, cho rằng mặc dù đưa dàn diễn viên cũ trở lại cùng việc bổ sung một vài gương mặt mới nhưng không có nhiều nhân vật được định hình đầy đủ. Mối quan hệ giữa Andy và Quỳnh bị đánh giá có vẻ mất tập trung song cảnh chiến đấu của họ là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phim. Bên cạnh đó, dễ dàng phát hiện những lỗ hổng lớn trong nội dung.

Uma Thurman trở thành phản diện chính trong The Old Guard 2 ẢNH: NETFLIX

Lindey Bahr của AP cho rằng tác phẩm không thỏa mãn được khán giả, thậm chí khiến người xem tức giận. Nhà phê bình này tuyên bố: "Khán giả năm 2025 xứng đáng nhận được nhiều hơn thế". Vị này đánh giá The Old Guard 2 có cảm giác thụt lùi hơn so với phần đầu tiên và người xem phải chịu đựng rất nhiều câu chuyện không trọn vẹn khi ở cuối phim, cuộc chiến quan trọng mới chỉ bắt đầu, hé mở còn một hành trình dài phía sau.

David Ehrlich từ IndieWire đánh giá: "The Old Guard 2 thực sự gây thất vọng, mặc dù cũng có phần cố ý". David Fear của Rolling Stone cho rằng: "The Old Guard 2 không hẳn là bộ phim như bạn nghĩ. Hay đúng hơn, nó gần như không phải là một bộ phim mà chỉ là một phần 'nội dung' đắt tiền mà dịch vụ phát trực tuyến có thể đưa vào menu".

Trên Seattle Times, Gemma Wilson nhận xét: "Thật không may, phần tiếp theo thiếu đi sự khéo léo về mặt cảm xúc và tính logic của phần trước. Nó cũng khiến các nhân vật vô tình che giấu thông tin với nhau mà không có lý do rõ ràng nào khác ngoài việc sự thiếu hiểu biết của họ là cần thiết cho cốt truyện".

Qua bài đánh giá trên The Guardian, cây bút Benjamin Lee nêu ý kiến: "Trong thời đại phim ngày càng dài dòng, việc khép lại mọi thứ trong vòng chưa đầy 97 phút có lẽ là một điều may mắn, nhưng The Old Guard 2 lại là một sự vội vã để khép lại mọi thứ, kém phát triển và có cốt truyện khó hiểu".

Nhiều nhà phê bình nhận xét The Old Guard 2 chưa khai thác hết tiềm năng vốn có của nó ẢNH: NETFLIX

Trang Collider nhận xét The Old Guard 2 có tổng thể rời rạc, kém kịch tính so với phần đầu. Việc ê kíp sa đà vào yếu tố thần thoại và liên tục đặt ra những câu hỏi xoay quanh sự bất tử của các nhân vật nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng khiến mạch phim lê thê. Phim khiến người xem chán nản với những lời thoại dài dòng và những cuộc đối đầu nhàm chán cùng kỹ xảo thiếu sự mạch lạc, nhất quán.

Trong khi đó, The Times (Anh) đánh giá phim mắc những lỗi cơ bản về cách kể chuyện, kỹ thuật tệ. Mặc dù ghi nhận những nỗ lực diễn xuất của Charlize Theron, Ngô Thanh Vân trong các phân cảnh chiến đấu song trang này cho rằng họ không được khai thác đủ để tạo dấu ấn đậm nét.