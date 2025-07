‘The Old Guard 2’: Kịch bản lỏng lẻo, Ngô Thanh Vân ghi dấu ấn

The Old Guard 2 tiếp tục xoay quanh Andy (Charlize Theron) và nhóm chiến binh siêu nhiên khi họ đối mặt với một thế lực mới mong muốn khai thác quyền năng bất tử. Trong khi đó, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) trở lại sau hàng trăm năm bị giam cầm dưới đáy biển, mang theo lửa giận và lòng oán hận, quyết tâm trả thù những người bạn đồng hành năm xưa.



Ngô Thanh Vân trở lại trong vai đối trọng minh tinh Charlize Theron ẢNH: NETFLIX

Ngô Thanh Vân và dấu ấn trong vai diễn Quỳnh

Từ vai cameo thoáng qua trong phần đầu, Ngô Thanh Vân trở lại The Old Guard 2 với nhiều đất diễn hơn hẳn, đóng vai trò trung tâm, tuyến truyện có chiều sâu nội tâm hợp lý. Trong phim, Quỳnh hiện lên như một linh hồn bị tê liệt bởi đau thương, mang trong mình một quá khứ khốc liệt cùng nỗi ám ảnh tinh thần kéo dài hàng trăm năm.

Diễn xuất của Ngô Thanh Vân mang đến cảm giác kết hợp giữa sự tổn thương tinh tế và vẻ ngoài sắt đá. Những ánh nhìn lạnh lùng, những đòn thế cứng rắn và đối đầu dữ dội giữa hai "chiến binh" là cao trào thể hiện rõ nét khả năng hóa thân của cô.

Ở những cảnh nội tâm, Ngô Thanh Vân kiểm soát biểu cảm tốt, đặc biệt là những khoảnh khắc giằng xé giữa sự hận thù và ký ức yêu thương. Cô không khai thác nhân vật theo lối cường điệu, mà chọn cách tiết chế, giữ vẻ lạnh lùng như lớp vỏ bảo vệ một trái tim nhiều tổn thương. Thậm chí trong một vài khung hình đối thoại im lặng, ánh mắt của nhân vật Quỳnh đủ để truyền tải cảm xúc bị chôn vùi.

Diễn xuất của Ngô Thanh Vân được khán giả quốc tế đánh giá cao ẢNH: NETFLIX

Có thể nói, Ngô Thanh Vân là một trong số ít diễn viên trong phim vừa đủ kỹ thuật, vừa đủ bản năng để nắm bắt một vai diễn khó: Vừa mang nỗi đau nội tại, vừa phải tạo mối đe dọa thực sự cho nhân vật chính. Vai Quỳnh, nhờ vậy, không bị đóng khung như một phản diện đơn giản, mà trở thành biểu tượng cho những hậu quả của sự bất tử bị phản bội - điều mà phim không khai thác đủ, nhưng nhờ cô mà vẫn còn giữ lại một phần sức nặng.



Cuộc đối đầu giữa Quỳnh và Andy trong hẻm tối không chỉ là trận đánh bằng tay chân mà là sự phân xẻ cảm xúc giữa hai người từng gắn bó bằng tình bạn và lý tưởng chiến đấu.

Charlize Theron vẫn thể hiện phong độ của một minh tinh lớn, với những đòn thế chính xác và ngôn ngữ cơ thể mạnh mẽ trong các pha hành động. Tuy nhiên, diễn xuất lần này có phần thiếu đa dạng, khi cô lặp lại phong cách lạnh lùng, u uất từng thấy trong phần đầu, khiến nhân vật Andy đôi lúc trở nên xa cách.

Charlize Theron chưa đột phá trong vai diễn chiến binh Andy ẢNH: NETFLIX

Đáng tiếc, dàn diễn viên phụ như KiKi Layne, Matthias Schoenaerts hay Luca Marinelli gần như chỉ là những mảnh ghép bị đẩy qua loa, không để lại nhiều dấu ấn. Những mối kết nối trong quan hệ giữa các nhân vật không được đào sâu, khiến mạch cảm xúc liên kết bị đứt quãng.



Hành động nhạt nhòa, kịch bản thiếu sức hút

The Old Guard 2 gặp vấn đề nghiêm trọng nhất ở chính kịch bản. Chuyện phim dài dòng, rối rắm và nặng nề khiến người xem khó bắt nhịp. Thay vì đưa khán giả đến với những cao trào kịch tính, tác phẩm lại nhấn vào các cuộc đối thoại mang nặng triết lý, khiến nhịp phim thất thường.

Phần hình ảnh và kỹ xảo, tuy có đầu tư, nhưng thiếu những khoảnh khắc thực sự bùng nổ. Mở đầu phim với một cảnh hành động tốc độ cao khá hấp dẫn, nhưng sau đó dần tuột mạch. Các trận đánh về sau nhanh, nhiều cắt cảnh, thiếu độ tự nhiên và mạo hiểm, khiến tác phẩm không giữ được nhịp hấp dẫn.

Tuyến phản diện và nhân vật mới như Discord (Uma Thurman) và Tuah (Henry Golding) bị xây dựng hời hợt. Họ xuất hiện nhiều nhưng không để lại ấn tượng, vì thiếu động cơ rõ ràng và không có cao trào. Một tuyến truyện có tiềm năng là mối quan hệ giữa Quỳnh và Tuah lại bị bỏ lửng và chưa được khai thác thành một câu chuyện đầy đủ.

Vai phản diện của "đả nữ” Uma Thurman nhạt nhòa ẢNH: NETFLIX

Bên cạnh đó, cách xây dựng thế giới trong The Old Guard 2 cũng không có bước tiến so với phần đầu. Phim giới thiệu thêm nhiều yếu tố huyền thoại xoay quanh nguồn gốc của các chiến binh bất tử, nhưng không đi sâu hoặc kết nối hiệu quả với cốt truyện chính. Thế giới siêu nhiên trong phim vì vậy trở nên rối rắm nhưng lại thiếu chiều sâu cần thiết để khơi gợi trí tò mò hoặc cảm xúc.



Ngoài ra, nhịp dựng phim cũng gặp vấn đề khi nhiều đoạn bị cắt đột ngột, thiếu logic nối tiếp, khiến trải nghiệm xem liên tục bị ngắt quãng. Nhạc nền và âm thanh chiến đấu cũng không để lại nhiều ấn tượng, dễ bị hòa lẫn với các phim hành động hạng trung.

Tóm lại, The Old Guard 2 là một nỗ lực nhằm mở rộng "vũ trụ bất tử”, nhưng lại bối rối trong cách phát triển câu chuyện. Dù diễn xuất của Ngô Thanh Vân đáng khen với nhiều phen cảm xúc, phim vẫn không thoát khỏi vấn đề kịch bản yếu, cao trào loãng, nhịp phim trồi sụt.