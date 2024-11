'The Substance' - lão hóa thực sự đáng sợ trong cuộc chiến bản thể

Mỗi khung hình trong The Substance như một tác phẩm nghệ thuật. Mọi thiết lập về âm thanh, ánh sáng đều được tính toán để tạo ra sự sững sờ tối đa cho khán giả. Demi Moore và Margaret Qualley thể hiện hai nửa của một bản thể bị chia cắt bởi The Substance - Thần dược. Nhiều cảnh khỏa thân nhưng không gợi dục của 2 nữ diễn viên cho thấy họ làm việc vô cùng nghiêm túc. Sự phấn khích trong The Substance đến từ sự chấp nhận của một người phụ nữ: sẵn sàng từ bỏ cuộc sống 7 ngày liền để cho phép một phiên bản trẻ trung, xinh đẹp tung hoành khắp thế giới thay cho chính cô ấy.

Cảnh trong phim The Substance Ảnh: IMDb

Ác thay, hai bản thể không chia sẻ cùng một suy nghĩ. Trong khi bản thể cũ là Elisabeth (Demi Moore) phải ngồi nhà xem ti vi thì bản thể mới Sue (Margaret Qualley) ngày càng nổi tiếng. Khi Sue - một nửa của Elisabeth nhưng trẻ trung, nóng bỏng hơn - vượt qua ranh giới của quy tắc thay phiên nhau sống một tuần với Elisabeth thì mọi thứ mới phát sinh. Sự đố kỵ, ghen tức, ích kỷ (cho dù là xuất phát từ hai phiên bản đều của một người) luôn hiện hữu. Ai cũng muốn mình được sống trong thân thể trẻ đẹp lâu hơn - thứ phải tuân theo quy luật lão hóa, không thể bất biến theo thời gian...

Demi Moore (phải) và Margaret Qualley Ảnh: IMDb

Vẻ đẹp rực rỡ của Margaret Qualley trong phim The Substance Ảnh: IMDb

Diễn xuất của Demi Moore trong The Substance được đánh giá cao Ảnh: IMDb

The Substance rất độc đáo từ góc nhìn của Coralie Fargeat, mà theo nhà làm phim Pháp đó là việc vật lộn trong mối quan hệ của chính nhân vật với cơ thể mình và sự giám sát của xã hội. Margaret Qualley tạo nên một Sue hấp dẫn, tự tin; trong khi Demi Moore là hình ảnh của những ngôi sao Hollywood già nua nhưng vẫn cố níu kéo quá khứ, thể hiện sự châm biếm rõ nét của tác phẩm.

The Substance (tựa Việt: Thần dược) cuối cùng là câu chuyện về cuộc đấu tay đôi giữa hai cái tôi, đấu tranh để giành quyền thống trị. Phim đang chiếu rạp tại VN.