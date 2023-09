Thể thao Đông Nam Á kỳ vọng gì ở ASIAD 19?

Suất dự Olympic Paris 2024 ở trước mắt

Đội bơi Singapore đặt mục tiêu kép, bao gồm khả năng đoạt ít nhất 2 HCV tại ASIAD 19 như chỉ tiêu đề ra, đồng thời hy vọng các VĐV giành suất dự Olympic Paris 2024. "Chúng tôi có thể giảm khối lượng và tập trung vào ASIAD để tăng khả năng tranh chấp huy chương nhiều hơn. Tuy nhiên, hướng đến Olympic cũng là trọng tâm hết sức quan trọng của đội bơi lội Singapore", ông Gary Tan, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Singapore, trả lời phỏng vấn trang CNA (Singapore) ngày 6.9.

"Chúng tôi tính toán khả năng có thể đoạt từ 2 huy chương bơi lội tại ASIAD 19 bất kể màu gì. Thành tích thi đấu của VĐV mới là điều mà chúng tôi quan tâm nhiều hơn. Chúng tôi chỉ tập trung vào bơi lội, thay vì luôn tạo áp lực cho mình đó phải là HCV. Những nội dung chúng tôi tập trung để giành huy chương là 50 m bướm và 50 m tự do nam, với các VĐV Mikkel Lee và Teong Tzen Wei (50 m bướm) và Jonathan Tan (50 m tự do). Chúng tôi tự tin đặt mục tiêu có huy chương ở các nội dung này, vì đang có thứ hạng cao hơn so với các VĐV chủ nhà Trung Quốc, những người chắc chắn sẽ đẩy mạnh mọi giới hạn của mình để thâu tóm huy chương", ông Gary Tan chia sẻ.

Letitia Sim (trái) và Jonathan Tan là những niềm hy vọng vàng của bơi lội Singapore CNA

Bơi lội Singapore đã giành được 6 huy chương tại ASIAD 18, trong đó có 2 HCV từ "siêu kình ngư" Joseph Schooling (nội dung 50 m và 100 m bướm), 1 HCB và 3 HCĐ, xếp sau hai "siêu cường" bơi lội châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuy nhiên, tại ASIAD 19, Joseph Schooling không có tên trong danh sách thi đấu do phong độ sa sút. "Bơi lội Singapore sẽ phải thích ứng với thời kỳ mới. Chúng tôi tập trung vào những VĐV khác và đặt nhiều kỳ vọng hơn vào Letitia Sim (nữ VĐV mới 20 tuổi, giữ kỷ lục quốc gia ở các nội dung bơi ếch 50 m, 100 m và 200 m) và Jonathan Tan (kỷ lục gia nội dung 50 m tự do và 100 m cá nhân hỗn hợp nam)", ông Gary Tan cho biết thêm.

Tại ASIAD 18, Singapore xếp thứ 5 trong danh sách các nước khu vực Đông Nam Á tham dự, khi giành được 4 HCV, 4 HCB và 14 HCĐ. Đoàn chủ nhà Indonesia giành đến 31 HCV, 24 HCB và 43 HCĐ. Thái Lan giành 11 HCV, 6 HCB và 46 HCĐ. Malaysia xếp thứ 3 với 7 HCV, 13 HCB và 16 HCĐ. Xếp thứ 4 là đoàn VN với 5 HCV, 15 HCB và 19 HCĐ.

Tuy nhiên, sau 5 năm (tính luôn 1 năm bị hoãn vì đại dịch), kỳ ASIAD 19 nhiều khả năng sẽ có những đảo lộn lớn về thứ hạng của các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Nguyên do vì một số môn thể thao không được tổ chức thi đấu, cùng sự thay đổi lớn về lực lượng VĐV. Ví dụ đoàn thể thao VN đang trong giai đoạn chuyển giao VĐV, hay Indonesia chắc chắn không còn giữ được ưu thế chủ nhà.

Thái Lan sẽ lấy lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở ASIAD?

Tính từ kỳ ASIAD 13 ở Bangkok năm 1998 đến nay, thể thao Thái Lan luôn đứng số 1 khu vực Đông Nam Á tại hầu hết các kỳ ASIAD, trừ lần phải xếp sau Indonesia năm 2018.

Tại ASIAD 18, chỉ riêng môn pencak silat đã giúp thể thao Indonesia đoạt đến 14 HCV. Môn đấu này không được tổ chức ở ASIAD 19. Do đó, Indonesia sẽ mất trắng một "mỏ vàng" của mình. Trong khi đó, thể thao Thái Lan vẫn còn các môn thế mạnh như cầu mây (đoạt 4 HCV), taekwondo (2 HCV) tại kỳ đại hội năm 2018.

Đoàn thể thao Malaysia cũng sẽ khó lòng đạt chỉ tiêu 7 HCV như tại ASIAD 18, do môn bowling (đoạt 2 HCV và 2 HCB) không còn tổ chức thi đấu ở ASIAD 19. Thể thao VN cũng sẽ gặp tình trạng tương tự khi mất đến 2 HCV từ pencak silat, môn thế mạnh ở điền kinh (2 HCV) cũng cực khó để giữ được chỉ tiêu khi các VĐV kế thừa chưa đạt tầm ở sân chơi châu lục.

Trong bối cảnh này, các đoàn thể thao Thái Lan và Singapore nhờ đầu tư tốt lâu nay vào các môn Olympic, có sự kế thừa và được duy trì xuyên suốt, hứa hẹn sẽ tiếp tục có sự thành công tại đấu trường ASIAD.

Boonson mới 17 tuổi