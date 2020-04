Ái tình kiểu George Best: Ăn cắp trang sức hoa hậu thế giới

Tai tiếng trộm cắp

Sáng 21.2.1974, cảnh sát ập vào hộp đêm Slack Alice để gô cổ George Best về đồn. Ông bị buộc tội trộm cắp tài sản. Hoa hậu thế giới Marjorie Wallace tố cáo cô bị đánh cắp áo khoác lông, trang sức, túi xách và hộ chiếu.

George Best là nghi can số 1. Cảnh sát lục lọi căn hộ nơi Best đang sống nhưng không tìm thấy gì. Trong cơn sợ hãi tột độ, Best yêu cầu luật sư liên hệ với báo chí để cho cả thế giới thấy ông bị đối xử tệ hại ra sao.

Sự cố giữa ngôi sao bóng đá và nữ hoàng sắc đẹp khiến truyền thông rúng động. Marjorie Wallace nổi danh vì là hoa hậu thế giới người Mỹ đầu tiên. Best bị thẩm vấn trong 5 giờ. Ông đưa ra mọi bằng chứng và lời khai để chứng minh mình trong sạch.

Dù được cảnh sát yêu cầu không liên lạc với Wallace, song George Best vẫn gọi và hét vào tai người tình cũ: “Cô biết ai đã lấy những thứ đó đúng không?”. Wallace nói cô không muốn biết và sẽ không đến phiên tòa xử Best.

Marjorie Wallace đăng quang hoa hậu thế giới ở tuổi 19 AFP

Cuộc tình của Best với Wallace tốn không ít giấy mực báo giới. Chàng là siêu sao bóng đá, sánh vai với nhiều huyền thoại cùng thời, còn nàng là nữ hoàng sắc đẹp phơi phới tuổi 19. Cả hai đã có những đêm ngọt ngào ở căn hộ của Wallace, trước khi mâu thuẫn xảy ra và thảm họa ập xuống đầu Best.

Ngôi sao người Bắc Ireland nghi ngờ Wallace đã dựng chuyện để hãm hại mình. Một thời gian sau, Best được thả do cảnh sát không có đủ bằng chứng buộc tội ông. Best thuê thám tử theo dõi Wallace, chụp bức ảnh Wallace xuất hiện với Tom Jones trên một bãi biển ở Barbados, dù đã đính hôn với tay đua F1 Peter Revson.

Bê bối này khiến Wallace bị tước vương miện hoa hậu chỉ sau 104 ngày. Vài tuần sau đó, hôn phu của Wallace là Revson qua đời trong một tai nạn lái thử ở chặng đua tại Nam Phi. Revson trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện, khi vẫn đang đeo chiếc dây chuyền vàng Wallace tặng.

George Best là một trong những tài năng bóng đá xuất chúng nhất thế giới AFP

Wallace về Mỹ dự đám tang Revson và thề sẽ không bao giờ trở lại Anh. Sau đó, hộ chiếu và đồ trang sức của cô được gửi trả lại trong một gói bưu phẩm không rõ người gửi tới tòa soạn báo Sunday People. Một số tài sản khác, bao gồm cả vương miện, được tìm thấy trong bốt điện thoại ở London.

Sau tai tiếng, Wallace chứng kiến mối quan hệ giữa cô và Tom Jones đổ vỡ. Cô mắc chứng trầm cảm, nhập viện trong tình trạng bất tỉnh vì uống thuốc ngủ quá liều. Còn George Best uống rượu triền miên trước khi qua đời do suy tạng vào năm 2005.

Mối tình chớp nhoáng

Mối tình của George Best đầy "chất điên" trên sân cỏ với Marjorie Wallace lột tả chân thực cách yêu của siêu sao này: nhanh gọn, vội vã và kết thúc không có hậu.

George Best (thứ ba từ trái sang) là linh hồn đem về thành công trong 7 năm chơi tại Manchester United AFP

George Best gặp Wallace lần đầu ở hộp đêm Slack Alice, trước khi cả hai nhanh chóng “bắt sóng”. Vài ngày sau, Best gọi cho Wallace, nói anh sẽ ở London vào cuối tuần và liệu có thể gặp cô.

Wallace đồng ý. Khi Best xách vali đến trước cửa căn hộ của Wallace, cô hỏi anh tính ở khách sạn nào. Best nói: “Tôi chưa đặt khách sạn nào cả. Tôi sẽ tìm phòng sau khi biết chúng ta sẽ làm những gì”.

Họ qua đêm cùng nhau và Best mô tả cuộc tình bằng cụm từ “chớp nhoáng”. Với danh tiếng nổi như cồn ở Manchester United, Best không gặp khó khăn để có bất cứ người đàn bà nào trong tay, dù đó là hoa hậu thế giới.

Đẹp trai, có tài nhưng George Best đánh mất tất cả vì rượu và đàn bà AFP

Khi cả hai đang hạnh phúc, bỗng chuông điện thoại reo lên, Wallace nghe điện. “Cháu nhớ anh ấy rất nhiều, bác biết mà. Hãy nhắn với anh ấy điều đó. Cháu không thể đợi lâu hơn để được gặp anh ấy”, cô liến thoắng. Thời điểm đó, Wallace đang hẹn hò với Revson và đã đính hôn với tay đua này.

Best cảm thấy ê chề khi nằm cạnh Wallace và nghe cô nói với mẹ của bạn trai rằng cô rất nhớ anh ta. Sáng hôm sau, Wallace yêu cầu Best rời khỏi nhà mình. Anh phản ứng: “Cô không nói thì tôi cũng tự đi”.