‘Bàn tay của Chúa’ đã được Chúa ‘vẫy tay’ gọi về chốn thiên đường !

Nhắc đến bóng đá, điều đầu tiên cổ động viên yêu môn thể thao vua đến cuồng tín trên thế giới đều nhắc đến cái tên "Vua bóng đá Pele!" Với lòng ngưỡng mộ sâu sắc thiên tài bóng đá của ông. Tuy nhiên, dù đã được thế giới bóng đá công nhận là một vì..."Vua" của các vì vua bóng đá, của các danh thủ bóng đá nổi tiếng khác trên thế giới, vua bóng đá Pele mãi mãi vẫn có một đối thủ tầm cỡ, đáng để ông kiêng dè tâm phục về tài năng và thành tích cùng mọi danh hiệu mà ngôi sao lừng danh này đã tạo nên trong lòng khán giả hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Dân ghiền trái bóng tròn cùng những giải đấu bóng đá đỉnh cao đậm chất nghệ thuật , những trận đấu mang tính cống hiến từ những đôi chân điều khiển quả bóng tài hoa, đậm tính nghệ sĩ trên sân cỏ bắt đầu chú ý đến một cầu thủ mới 22 tuổi tại World Cup Espana 1982, tướng thấp người nhưng đậm, chắc, đôi chân nở nang cùng những bước chạy, cú vờn bóng, đi bóng tung hoành, dọc ngang như chỗ không người trong đội hình tuyển Argentina . Tài hoa của chàng trai đó đã làm lu mờ hình ảnh người hùng của họ tại World Cup 1978, Mario Kempes người góp công lớn đưa đội bóng xứ Tango lên ngôi vô địch. Chàng trai lần đầu tiên được vinh dự và trách nhiệm khi khoác lên mình màu cờ sắc áo xanh sọc trắng mang áo số 10, số áo huyền thoại mang dấu ấn của những danh thủ được khán giả ngưỡng mộ tài năng đá bóng của họ nên ưu ái gán cho cái tên mỹ miều, đầy khâm phục: "Thiên tài bóng đá thế giới " chính là Diego Maradona.

Maradona đi bóng tốc độ và dũng mãnh Tư liệu

Chính Maradona là người mà cho đến nay duy nhất chỉ sánh ngang với tài danh của "Nhà Vua Pele". Người mà suýt nữa...từ giã bóng đá ở tuổi 22, ngay lần đầu tiên dự giải đấu thể thao hấp dẫn nhất hành tinh cách nay đã 38 năm, do áp lực quá nặng luôn đè trên đôi vai của "thiên tài" bóng đá Argentina ở một giải đấu quá khốc liệt. Khi đó do còn bỡ ngỡ của lần đầu tham dự với nhiều áp lực từ khán giả nhà đến mọi đối thủ khi họ đã nhìn ra cái...thiên tài bóng đá từ đôi chân tài hoa hiếm có ấy đã gây sức ép cho Maradona. Và chỉ duy nhất "Vua bóng đá" Pele là người đưa ra lời khuyên hữu ích, đầy thiện ý để vực dậy một "Cậu bé vàng" trong lòng Maradona, giúp cho thiên tài mang áo số 10 như ông không còn tỏ ra chán nản, nhụt chí của lần đầu tham dự World Cup, đến mức độ muốn...từ bỏ bóng đá vĩnh viễn khi đụng phải những đối thủ đàn anh về tuổi đời lẫn danh tiếng với lối đá thực dụng đến tàn nhẫn, phi thể thao như một Gentile của tuyển Ý. Biệt danh đáng yêu "Cậu bé vàng" đã bắt đầu le lói trong tư tưởng khán giả hâm mộ thiên tài bóng đá của Maradona từ đó ?

Rồi 4 năm sau tại Mexico 1986, thế giới bóng đá ngây ngất cảm xúc lẫn bàng hoàng khó tin về thiên tài bóng đá của "Cậu bé vàng" đúng nghĩa về tính cách và tài năng của Diego Armando Maradona. Quả thật 'cậu bé vàng' ngự trị trong con người của M10 xứ Tango thuở nào với tài năng chơi bóng thiên phú đến độ...quỷ quái của một cậu bé tinh ranh, nghịch ngợm qua mặt hết cả mọi người bằng cú ghi bàn đi vào lịch sử bóng đá với tên gọi "Bàn tay của Chúa". Người Anh vốn nổi tiếng điềm tĩnh hay "phớt lờ" ngỡ ngàng khi không thể chấp nhận bàn thắng ăn gian quá độc đáo, thể hiện trí tuệ và tài năng siêu việt của Maradona. Bản thân "cậu bé" cũng biết hối hận vì tính không trung thực của mình sau pha ghi bàn cũng thuộc hàng lịch sử bóng đá bằng cách phô diễn kỹ thuật đá bóng siêu phàm dạng bậc thầy, dẫn bóng từ giữa sân lừa qua cả 5 cầu thủ Anh với tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật thuộc hàng siêu đẳng, vượt qua cả thủ môn Shilton, rồi ghi bàn đẹp mắt trong cú nhồi người phá bóng vô vọng của cầu thủ Anh. Cậu bé đã biết ghi bàn mẫu mực, chân chính xứng đáng giá trị chói lọi của...vàng!

Maradona đột phá qua hàng loạt cầu thủ Anh để ghi bàn tại Mexico 86 AFP

Bầu trời bóng đá thế giới vừa tiếc nuối tiễn đưa một thiên tài thực thụ của nghệ thuật bóng tròn về cõi vĩnh hằng. Một nghệ sĩ sân cỏ hào hoa, một cậu bé vàng tài ba lẫn tai tiếng trong và ngoài sân cỏ, một đối thủ mà ngay cả FIFA cũng khó xử và quyết định trao giải xem ai mới là "Nhà Vua Bóng Đá" thật sự trên thế giới qua mọi thời đại so với thiên tài bóng đá của Pele.

Ngay ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) 26/11/2020, khán giả yêu chuộng bóng đá và đội tuyển Argentina bàng hoàng khi hay tin "Cậu bé Vàng" Maradona với "Bàn tay của Chúa" đi cùng năm tháng mỗi khi nhắc đến môn thể thao vua làm say đắm lòng người này đã được...Chúa "vẫy tay" gọi về chốn...Thiên đường Vĩnh cữu. Thế giới đã vĩnh viễn mất Maradona trong nuối tiếc, nhưng "Bàn tay của Chúa" mãi mãi ghi sâu trong lòng khán giả yêu bóng đá với hình ảnh cú ghi bàn mang đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố của 60 năm cuộc đời mà "Cậu bé Vàng" đã hiện hữu trên thế gian, như thể được Chúa đã sai xuống thế gian để..."chơi bóng", phục vụ để khán giả thỏa mãn lòng say mê môn túc cầu vua.

Maradona thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn AFP

Vĩnh biệt một huyền thoại bóng đá thế giới mà chỉ có vua bóng đá Pele mới xứng tầm về tài năng đá bóng, còn mọi đối thủ khác đều là...vô đối. Thật khó có được một Maradona thứ hai, cùng bàn thắng được mệnh danh là bàn tay của Chúa, bàn tay đã "đưa" Maradona đến với con người say mê bóng đá cuồng nhiệt với tài đá bóng mang tầm nghệ thuật đẹp mắt, quyến rũ say đắm lòng người. Và bàn tay hôm nay đã "lấy" đi cuộc đời của một thiên tài bóng đá thế giới "Cậu bé Vàng Maradona", như cái cách ghi bàn bằng tay mà ngay cả Chúa cũng "chấp nhận" đó là bàn thắng có một không hai do duy nhất Diego Armando Maradona ghi được. Tạ Ơn Chúa đã cho nhân loại một Maradona, và Tạ Ơn "Cậu bé vàng" đã ghi bàn thắng mang danh xưng của...Chúa!