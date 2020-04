Cầu thủ bị trầm cảm tăng gấp đôi vì Covid-19

FIFA khẳng định sẽ không bỏ rơi bóng đá nữ khi cam kết giữ nguyên kế hoạch tài trợ khoảng 1 tỉ USD từ năm 2019 - 2022 chứ không chuyển qua các quỹ cứu trợ dịch Covid-19. FIFA hiện đang nghiên cứu khả năng cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng bóng đá trên toàn thế giới, bao gồm cả bóng đá nữ. Trước đó, FIFPro đã “kêu cứu” cho sự tồn tại của bóng đá nữ do nhiều giải đấu có thể bị xóa sổ vì khủng hoảng tài chính, số đông cầu thủ (dù có mức lương thấp hơn nhiều so với đồng đội nam) bị sa thải do không có hợp đồng hoặc chỉ là hợp đồng ngắn hạn.