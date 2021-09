CLB M.U chơi thoáng với CĐV sau vụ Cavani nhường áo số 7 cho Ronaldo

Theo báo giới Anh, CLB M.U đã có động thái đặc biệt khi cho phép người hâm mộ lỡ mua áo đấu số 7 của Edinson Cavani trước đó sẽ được đổi sang áo Cavani in số 21 sau khi chân sút này nhường áo số 7 cho Ronaldo. Tiền đạo 34 tuổi người Uruguay đã mặc chiếc áo số 7 của M.U ở mùa giải trước. Tuy nhiên, do áo số 7 vốn là một phần lịch sử của Ronaldo ở sân Old Trafford làm nên biệt danh CR7 khi lần đầu khoác áo “Quỷ đỏ” từ năm 2003 - 2009, nên Cavani đã có hành động đẹp là chọn số áo mới 21 để trao lại áo số 7 cho Ronaldo.