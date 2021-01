Vì sao La Liga sống chết không thể để mất thêm Messi ?

Cách đây không lâu La Liga còn thống lĩnh bóng đá châu Âu với tỷ lệ trung bình ghi 3 bàn mỗi trận. Theo phân tích của nhà báo kỳ cựu Alfredo Relano của tờ AS, nguyên nhân là vấn đề về chiến thuật khi phần lớn các CLB hàng đầu ở giải VĐQG Tây Ban Nha ngày nay càng lúc càng có xu hướng thi đấu chặt chẽ hơn. Nhưng chính yếu, một lý do quan trọng nữa là La Liga ngày càng mất đi các ngôi sao hàng đầu như: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale... trong khi số còn lại như Messi, Luis Suarez, Karim Benzema... vẫn ở tốp đầu ghi bàn nhưng số bàn thắng giảm hẳn do dần qua thời đỉnh cao.