16 giờ 50 chiều nay 28.6 HAGL- PVF: Trận chung kết U.19 trong mơ

Dự kiến đội hình thi đấu của 2 đội: HAGL1 (4-2-3-1): Huỳnh Trần Bảo Duy (25, Thủ môn)- Võ Hữu Việt Hoàng (20), Nguyễn Nhật Minh (27), Huỳnh Tuấn Vũ (22), Phan Du Học (33)- Hoàng Vĩnh Nguyên (6), Nguyễn Thái Quốc Cường (19)- Nguyễn Nhĩ Khang (16), Nguyễn Duy Tâm (9), Phan Nhật Thanh Long (18)- Nguyễn Quốc Việt (7) HLV: Guilliam Graechen PVF (4-4=2): Trần Lâm Hào (30)- Huỳnh Minh Đoàn (3), Trần Hoàng Phúc (4), Trịnh Quang Trường (13), Đào Văn Chường (17)- Lý Trung Hiếu (20), Huỳnh Công Đến (8), Trịnh Văn Chung (5), Nguyễn Xuân Bắc (14)- Đỗ Tấn Thành (10),Võ Nguyên Hoàng (9). HLV Mauro Jeronimo Thành tích của HAGL 1: Vòng bảng hòa PVF 0-0, thắng TP.HCM 1-0, thắng An Giang 1-0, bán kết thắng SLNA 2-1. Do đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi vắng mặt vì 2 thẻ vàng nên 3 gương mặt đang là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải: Phan Du Học, Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Quốc Việt Thành tích của PVF: Vòng bảng hòa HAGL 1 0-0, thắng An Giang 2-1, hòa TP.HCM 1-1, bán kết thắng Công an Nhân dân 2-0. 3 gương mặt đang là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải là Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường, Huỳnh Công Đến