17 giờ trực tiếp Cúp quốc gia 2020: Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ gây bất ngờ trước CLB TP.HCM?

Người hâm mộ chờ đợi đội hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiếp tục tạo bất ngờ ở tứ kết Cúp quốc gia 2020 khi nghênh đón đàn anh TP.HCM lúc 17 giờ chiều nay.

Dẫn dắt BR-VT, HLV Trần Minh Chiến gây bất ngờ thú vị ở Cúp quốc gia khi đánh bại 2 đội hàng đầu V-League là Sài Gòn và SLNA để có mặt ở tứ kết. Ở giải hạng nhất quốc gia, BR-VT cũng đứng đầu bảng với 18 điểm, hơn đội nhì bảng Phố Hiến 1 điểm.

Xét về lực lượng, dĩ nhiên chất lượng các cầu thủ đá ở hạng nhất không thể sánh được với dàn sao của đội khách. HLV Trần Minh Chiến “liệu cơm gắp mắm” với những cái tên nổi bật như: Lê Minh Bình, Trần Đình Bảo, Võ Hoàng Quảng, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Văn Giang, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Trung Tín, Quế Ngọc Mạnh… Đây là những cầu thủ hoặc đã khá có tuổi hoặc còn non kinh nghiệm nên không thể bằng dàn cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ của TP.HCM như Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Thắng, Ngô Tùng Quốc, Võ Huy Toàn, Nguyễn Hữu Tuấn… Thế nhưng trong bóng đá, đội mạnh hơn không hẳn lúc nào cũng là người chiến thắng... BR-VT đã đánh bại cả đội đang dẫn đầu V-League là Sài Gòn, nên việc tạo thêm một bất ngờ là điều hoàn toàn có thể.

“Chúng tôi thoải mái tinh thần vì không có gì để mất nên sẽ chơi một trận sống mái. Cầu thủ hai đội đã trải qua thời gian dài tập chay không thi đấu, vì thế đội nào nhập cuộc tốt, sớm tìm được cảm giác bóng và tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi không có gì phải ngại đối thủ”, HLV Trần Minh Chiến tự tin.

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15, Hà Nội dù không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu , Duy Mạnh, Đình Trọng… nhưng vẫn nhỉnh hơn nhiều so với đội khách. Do thiếu kinh phí và ảnh hưởng Covid-19 nên Cần Thơ chỉ tập cầm chừng, họ không đủ lực lượng cũng như khát khao đi tiếp như đội bóng thủ đô. Tuy nhiên HLV trưởng Hà Nội Chu Đình Nghiêm vẫn thận trọng nói rằng do Hà Nội thiếu hụt lực lượng nên các cầu thủ phải thi đấu thật tập trung, tránh sai lầm để không phải trả giá đắt.