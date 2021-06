Bài toán khó cho VFF ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Trong đợt thi đấu tập trung vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE vừa qua, AFC và ban tổ chức nước sở tại đã áp dụng nguyên tắc “bong bóng” (bubble), toàn bộ hoạt động của tuyển Việt Nam đều khép kín hoàn toàn, chỉ được phép di chuyển từ khách sạn đến sân tập, địa điểm thi đấu và ngược lại. Đặc biệt là không có bất kỳ tiếp xúc với người bên ngoài “bong bóng”. Cũng vì thực hiện nguyên tắc này kèm với một số điều kiện y tế như tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 , khi về Việt Nam, tuyển Việt Nam đã được Bộ Y tế đồng ý rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày xuống còn 7 ngày (nhưng tuyển Việt Nam cũng thêm 7 ngày cách ly tại nhà và 14 ngày tiếp theo tự theo dõi). Vậy trong thời gian diễn ra vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với các trận tại Việt Nam, VFF và Bộ Y tế có thực hiện nguyên tắc “bong bóng” do AFC thiết lập hay không? Nguyên tắc này sẽ giúp cho công tác tổ chức được diễn ra an toàn ở mức an toàn cao nhất có thể.