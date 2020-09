Bảng xếp hạng vòng 12 V-League 2020: Sài Gòn FC chấm dứt mạch bất bại

Trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành cùng Sài Gòn FC với đấu pháp hợp lý đã cầm hòa được Viettel đến tận phút 90 nhưng thất bại đáng tiếc sau màn lập công của Vũ Minh Tuấn ở thời gian bù giờ. Trận thua đầu tiên ở V-League 2020 khiến Sài Gòn FC để chính Viettel rút ngắn khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng sau vòng 12 V-League 2020 xuống còn 1 điểm (22 so với 23).

Trên sân Thống Nhất, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp TP.HCM thắng tưng bừng 5-1 trước Nam Định. Trận thắng này giúp TP.HCM đạt 20 điểm, vươn lên hạng 3 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Cẩm Phả, Giang Trần Quách Tân tỏa sáng với cú đúp đưa Than Quảng Ninh dẫn trước 2-0, tiếc là sau đó để Becamex Bình Dương gỡ hòa 2-2 do công Rqno Ali và Tô Văn Vũ. Với 20 điểm, Than Quảng Ninh xếp hạng 4 trong khi Becamex Bình Dương xếp hạng 6 với 17 điểm.