Bất ngờ khi Phú Thọ áp đảo trong danh sách đội tuyển U.19 Việt Nam

Chiều hôm nay (19.8), HLV trưởng U.19 Việt Nam Philippe Troussier đã công bố danh sách tập trung đợt 3 năm 2020 để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U.19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 14 đế 31.10

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên đợt này, HLV trưởng U.19 Việt Nam gọi tập trung đa số cầu thủ các đội bóng phía Bắc để kiểm tra giò cẳng các cầu thủ. Vì thế trong danh sách tập trung lần này có đến 9 cầu thủ Phú Thọ (vốn là đội trẻ Hà Nội do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt), tiếp đến là cầu thủ đến từ Viettel, Công an Nhân dân (gồm cả Hoàng Anh Gia Lai tăng cường), PVF