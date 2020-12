Bầu Đoan nhờ công an bảo vệ cầu thủ Thanh Hóa, chống hối lộ và dàn xếp tỷ số

Bầu Đoan vừa cho hay: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm bóng đá một cách bài bản nhất. Và phải hoàn toàn trong sạch. Ngày 4.12 vừa qua, chúng tôi đã có công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác bảo vệ cầu thủ và phòng chống tiêu cực trong bóng đá tại Thanh Hóa. Đây là một trong những biện pháp ngăn chặn những sự cố không hay có thể xảy ra đối với đội bóng”.

Cách đây ít ngày, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cũng có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị phối hợp hỗ trợ việc phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá tại Thanh Hóa.

Trong nội dung có đoạn như sau: “Căn cứ Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26.12.2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao; Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA ngày 7.11.2003 của Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) và Bộ Công an về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao; để hoạt động bóng đá trên địa bàn tỉnh ngày càng trong sạch, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của nhân dân trong tỉnh, kính đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm bắt tình hình và phòng, chống, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong bóng đá như: Hối lộ, nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số trong bóng đá; phòng chống việc uy hiếp tinh thần cầu thủ trước trận đấu, đảm bảo an toàn để các cầu thủ bóng đá yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến cho bóng đá tỉnh nhà, giành được những thành tích cao nhất".