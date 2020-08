Biểu cảm của HLV Troussier và đội U.19 Việt Nam khi được xét nghiệm Covid-19

Trong danh sách 36 tuyển thủ tập trung đợt này, nếu so với đợt 1 và đợt 2 (hồi tháng 6) thì mỗi đợt chỉ giữ lại trên dưới 15 người. Ở đợt 1 thì giữ lại hầu hết các cầu thủ của Phú Thọ (thực chất là trẻ Hà Nội), 4 cầu thủ Viettel, 1 của Than Quảng Ninh và bỏ hết các gương mặt của Thanh Hóa, Nam Định, Đà Nẵng . Ở đợt 2, ông Troussier giữ lại số ít cầu thủ của PVF, Công an Nhân dân, Hoàng Anh Gia Lai và loại gần hết cầu thủ của Sông Lam Nghệ An , trừ Trần Mạnh Quỳnh được cho PVF mượn.