Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hoảng hốt trước cái nắng nóng “rán trứng” ở Nam Định

Bước xuống xe, nhiều cầu thủ HAGL như Thanh Hậu, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn … đã bị sốc vì nhiệt độ có thể “rán trứng” ở thành Nam. Nhiệt độ đo được trong xe là 40 độ C. Nhiều người vội lấy hành lý rồi lao vào sảnh khách sạn để tránh nắng.

Miền Nam và khu vực Tây Nguyên đang có thời tiết vừa phải. Như Pleiku trời chỉ rơi vào tầm 26 độ C. Nhưng khi ra miền Bắc , họ choáng khi trời nóng lên đến trên dưới 40 độ C. Thậm chí, người ta đo được rằng nhiệt độ trên mặt đường tại Hà Nội có thể lên đến 52-55 độ C.