Cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột, Than Quảng Ninh bị cổ động viên quay lưng

Hôm nay, chị Vũ Thị Thúy, cổ động viên nổi tiếng với câu cổ vũ “bay lên trời là em bay ra ngoài” tuyên bố dừng tất cả các hoạt động cổ vũ của mình dành cho CLB Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh bắt đầu lãnh hậu quả từ việc đẩy 3 trụ cột cho đội khác mượn Thúy Vũ

Trong “tâm thư” chia sẻ trên trang cá nhân, cổ động viên máu lửa bậc nhất của bóng đá Việt Nam và Than Quảng Ninh trong thời gian gần đây thổ lộ: “Sau một loạt sự kiện vừa diễn ra (CLB Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột) bản thân tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tổn thương không chỉ bởi những người em của tôi cũng như của tất cả chúng ta buộc phải rời xa mái ấm Than Quảng Ninh. Mà sự thiếu vắng của các em ấy khiến niềm tự hào của chúng ta là CLB Than Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không muốn. Sự việc đã rối ren như vậy nhưng lãnh đạo CLB không có bất kỳ lời nào với CĐV chúng ta”.

Cổ động viên nổi tiếng Vũ Thị Thúy dừng cổ vũ Than Quảng Ninh FBNV

Chị Vũ Thị Thúy thổ lộ: “Tôi cũng tự hỏi sau những gì mà Hội CĐV Than Quảng Ninh đồng hành cùng CLB, chúng ta có đáng phải chịu những cảm giác đó không. Với riêng tôi, tôi xin phép được dừng tất cả các hoạt động cổ vũ của mình dành cho Than Quảng Ninh. Có thể tôi sẽ vẫn đến sân nhưng xin phép tôi sẽ không cổ vũ cho Than Quảng Ninh nữa mà chỉ ủng hộ những người em tôi đang thi đấu dưới sân thôi”.

Than Quảng Ninh trước nguy cơ bị nhiều cổ động viên quay lưng Minh Tú