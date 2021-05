Chuyện ‘kỳ lạ’ về người chuyên đi bằng ‘vé vớt’ ở đội tuyển Việt Nam

Không quá ngạc nhiên khi Văn Hoàng là một trong 10 cầu thủ bị thầy Park gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Cũng có thể vì lý do Hoàng chỉ có đúng 1 tuần tập luyện cùng đội tuyển sau 12 ngày cùng CLB Sông Lam Nghệ An tiến hành cách ly y tế do có liên quan đến một trường hợp F1. Anh không kịp thời gian để chứng minh khả năng của mình.