CLB TP.HCM sẽ chơi thứ bóng đá samba quyến rũ

Ngoại binh “mắc kẹt”, các đội lo sốt vó ! Tình hình mua sắm ngoại binh của các CLB V-League đang diễn ra theo hai chiều hướng, hoặc đã sớm ổn định nhân sự, hoặc đang vướng mắc vì bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện tại, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng đã ổn định bộ khung ngoại binh, còn CLB Hà Nội cũng đang đàm phán tái ký hợp đồng với Rimario. CLB TP.HCM vừa kịp đăng ký giấy phép cho tân binh mới nhất Waguninho (Brazil) và HLV trưởng Mano Polking cùng 2 trợ lý, nhập cảnh vào Việt Nam dạng chuyên gia trước khi có lệnh cấm các chuyến bay thương mại. Nhưng cũng có những đội bóng “ngắm nghía” được cầu thủ có chất lượng và đã liên hệ với ngoại binh nhưng đều bị kẹt. HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đã tính đến việc chiêu mộ tiền đạo Akinade (mùa 2020, đá cho SHB Đà Nẵng) nhưng Akinade đang ở Dubai nghỉ dưỡng và hiện tại không thể bay sang Việt Nam nên kế hoạch bị đổ bể. HLHT cũng định ký với Memovic nhưng cầu thủ người Serbia cũng đang ở Dubai và điều đáng nói là cầu thủ này hiện chưa tiến hành thanh lý hợp đồng với HAGL. Do không ký được với Memovic nên HLHT chuyển hướng sang tiền vệ Kelly Kester cũng của HAGL. HLV Phạm Minh Đức cho hay: “Chúng tôi ký hợp đồng và Kelly sẽ tập trung ngày 3.12. Ngoài tiền đạo Claudecir từ Than Quảng Ninh có trình độ và quá quen thuộc với V-League nên không cần thời gian hòa nhập. Suất ngoại binh còn lại thì phải cầu may thôi. Nếu dịch Covid -19 lần này kéo dài thì không loại trừ khả năng HLHT trước mắt sẽ đá 2 Tây ở giai đoạn 1”. CLB Than Quảng Ninh đang bị chảy máu lực lượng cũng vướng thêm một khó khăn khách quan. Mạc Hồng Quân về CH Czech thăm gia đình và không rõ thời điểm nào anh có thể quay lại Việt Nam. Tương tự, cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu về Uganda nghỉ phép và nếu không có chuyến bay thương mại thì coi như rất khó có mặt ở Việt Nam. Nhật Duy - Tiểu Bảo