Đại dịch viêm phổi Vũ Hán: Lùi trận Siêu cúp và V-League

Ngày 1.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Mặc dù sắp tới đây, một loạt giải đấu quan trọng hàng đầu Việt NamN sẽ khởi tranh nhưng trước mức độ nguy hiểm của nCoV, và đặc biệt khi Thủ tướng đã có yêu cầu toàn dân chống dịch, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam không thể thờ ơ.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), nói: “Trong quyết định về công bố dịch bệnh nCoV, Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu và bệnh này lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Việt Nam lại là một trong những quốc gia có người bị lây nhiễm bệnh. Do đó sẽ rất nguy hiểm nếu các giải bóng đá vẫn diễn ra ngay trong thời điểm này. Khán giả đến sân đông làm tăng nguy cơ dịch bệnh. Kể cả khi khán giả do lo ngại nCoV không đến sân thì giải đấu không thể coi là thành công được vì vắng khán giả. Bảo vệ cho cái chung, sức khỏe cộng đồng là trên hết. Tôi đã có sự chỉ đạo gấp với các phòng ban chức năng của VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), khẩn trương tính toán lại lịch thi đấu trận Siêu cúp, V-League, Cúp Quốc gia và giải hạng nhất. Nên lùi lại vào khoảng thời gian khác. Ngay cả khi đội nữ sang Hàn Quốc thi đấu vòng loại Olympic, tôi cũng đã yêu cầu trước hết phải lo cho sự an toàn về sức khỏe của cầu thủ, trước khi mong muốn có thành tích”.