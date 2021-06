Đội Sông Lam Nghệ An chia tay ‘Khổng Minh xứ Nghệ’ để về với chủ mới

Chiều 1.6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết chuyển giao nhà tài trợ CLB Sông Lam Nghệ An. Theo đó, kể từ ngày 1.6, Tập đoàn Tân Long chính thức tiếp nhận CLB bóng đá Sông Lam Nghệ A n thay cho Ngân hàng Bắc Á xin rút lui sau 12 năm gắn bó với đội bóng xứ Nghệ.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long chia sẻ, việc tiếp nhận Sông Lam Nghệ An là cơ duyên nhưng cũng là trọng trách, là sứ mệnh của một người con xứ Nghệ yêu bóng đá quê hương.

“Chúng tôi mong muốn được đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá xứ Nghệ nói chung và Sông Lam Nghệ An nói riêng với môi trường bóng đá Việt Nam . Với tư cách của nhà đồng hành, tài trợ và quản lý mới, chúng tôi cam kết đảm bảo và tạo mọi điều kiện để CLB Sông Lam Nghệ An có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, vững tâm thi đấu và đạt kết quả tốt nhất trong những trận đấu sẽ gian nan nhưng cũng rất nhiều hy vọng phía trước”, ông Trương Sỹ Bá nói.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long phát biểu tại lễ tiếp nhận Sông Lam Nghệ An

Nhà tài trợ mới đến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất của Sông Lam Nghệ An

Bước khởi đầu của Tập đoàn Tân Long là đã tái ký hợp đồng giữ chân chân sút trụ cột Phan Văn Đức với thời hạn 3 năm. Ông Trương Mạnh Linh cũng cho biết ban lãnh đạo đang xúc tiến thương thảo hợp đồng với một số cầu thủ khác sắp đáo hạn để giữ chân họ tiếp tục ở lại với đội bóng quê nhà. Mục tiêu trước mắt của Sông Lam Nghệ An là trụ hạng thành công tại Giải Vô địch quốc gia năm nay.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, cựu Chủ tịch (giữa) và ông Hồ Văn Chiêm (phải) chia tay Sông Lam Nghệ An sau hàng chục năm gắn bó với đội bóng này

Trước khi chuyển giao cho chủ mới, ngày hôm qua, 31.5, ông Nguyễn Hồng Thanh , Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An, đã chia tay với đội bóng mà ông đã gắn bó hàng chục năm qua. Ông Thanh được mệnh danh là “Khổng Minh xứ Nghệ”, người có công lớn trong việc gầy dựng thương hiệu Sông Lam Nghệ An. Với thành tích gây thất vọng ở lượt đi ở giải V-League 2021 của Sông Lam Nghệ An, ông Thanh đã xin từ chức để nhường ghế cho người kế nhiệm.