Tuyển thủ Phan Văn Đức không bỏ Sông Lam Nghệ An, khán giả thở phào nhẹ nhõm

Sau bản ký kết, Phan Văn Đức chia sẻ anh rất hạnh phúc vì có cơ hội tiếp tục thi đấu trong màu áo của đội bóng quê hương. Cầu thủ này cũng hy vọng một số đồng đội sắp mãn hạn hợp với Sông Lam Nghệ An sẽ được tiếp tục được gia hạn hợp đồng để cùng nhau vực lại bóng đá Nghệ An. Đây là sự kiện bất ngờ với Sông Lam Nghệ An vì từ nhiều năm nay, đội bóng xứ Nghệ luôn phải chấp nhận để các tài năng do chính mình đào tạo dứt áo ra đi vì không thể giữ chân họ do thiếu tài chính