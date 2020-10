Giải bóng đá hạng nhất: Khánh Hòa thắng ngược An Giang nhờ đá lại buổi sáng

Ngày 14.10, 75 phút còn lại của trận đấu vòng 2 giai đoạn 2 giải hạng Nhất 2020 giữa Khánh Hòa và An Giang vòng được đá vào lúc 9 giờ sáng, mốc thời gian hy hữu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyên nhân là trận đấu vào chiều tối ngày trước đó tại sân 19.8 buộc phải tạm dừng ở phút 25 do mưa quá to làm mặt sân 19.8 "thất thủ" do bị ngập nặng, không thể thi đấu tiếp.