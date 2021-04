Hà Nội FC đối diện khủng hoảng: Bản lĩnh ở thế chân tường

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội FC khởi đầu khó khăn tại V-League. 11 mùa giải đã qua, đội bóng thủ đô luôn xuất phát chậm và tăng tốc ở giai đoạn cuối mùa. Do điều kiện khách quan, V-League 2020 và 2021 buộc phải rút ngắn số lượt trận (tổng số lượt trận của hai giai đoạn chỉ còn 18) và thay đổi thể thức thi đấu. Những yếu tố này “đính” kèm với khủng hoảng lực lượng liên tục ở giai đoạn đầu mùa, Hà Nội FC quả thực đang đối diện với những thách thức lớn chưa từng có.

HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng ông sẽ cố gắng giữ lối chơi bóng ngắn của Hà Nội FC như thời HLV Phan Thanh Hùng và HLV Chu Đình Nghiêm . Ở trận gặp Viettel tại vòng 8, ông Phúc chưa gặp may cho lắm vì Hà Nội FC cũng không phải không có cơ hội nhưng đều bị bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc.

Chặng đường trước mắt, Hà Nội FC còn cả núi việc cần phải giải quyết, mà nhân sự lại chưa hẳn đã là thứ đáng lo nhất. Quan trọng nằm ở tinh thần. Hà Nội FC cần “nuốt trôi” thất bại vừa qua để hướng đến những điều lạc quan hơn.

Ở trận đấu vòng 9 sắp tới, đối thủ của Hà Nội FC là đội đầu bảng là Than Quảng Ninh, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không thể có Văn Hậu, Văn Dũng, Việt Anh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Bruno Cunha vì chấn thương hoặc bị treo giò. Tình thế càng trở nên ngặt nghèo khi Than Quảng Ninh đang là đội bóng thi đấu…không cần lương (nói chính xác là rất cần nhưng chưa thể có, chưa biết bao giờ có nên đành phải không cần). Đá bằng niềm tin, đá bằng danh dự, đá bằng tất cả nội lực, Than Quảng Ninh đang như sóng trào, sẵn sàng cuốn phăng mọi rào cản dưới chân mình. Bất chấp rào cản đó là ai, mạnh cỡ nào.