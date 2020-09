Hào hứng cuộc chiến 'hạng nhất' tay ba tranh suất lên chơi ở V-League 2021

Lịch thi đấu vòng 10, cùng 15 giờ 30 chiều mai 25.9: Đồng Tháp- Phố Hiến (sân Cao Lãnh), Bình Phước- Cần Thơ (sân Bình Phước), Bà Rịa Vũng Tàu- Tây Ninh (sân Bà Rịa), An Giang- Huế (sân Long Xuyên), Bình Định- Khánh Hòa (sân Quy Nhơn), Long An- Đăk Lăk (sân Long An) Xếp hạng hiện tại sau 9 vòng: 1/ Bà Rịa Vũng Tàu: 18 điểm, 2/ Phố Hiến: 17 điểm, 3/ Khánh Hòa: 16 điểm, 4/ Bình Định: 16 điểm, 5/ An Giang: 15 điểm, 6/ Huế: 12 điểm , 7/ Bình Phước: 11 điểm, 8/ Tây Ninh: 11 điểm, 9/ Long An: 9 điểm, 10/ Đồng Tháp: 8 điểm, 11/ Đăk Lăk: 7 điểm, 12/ Cần Thơ: 6 điểm