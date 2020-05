Hoàng Hùng: Từ chân sút giỏi đến nhà cầm quân luôn muốn xông pha tuyến đầu

Ghi 5 bàn trong 3 trận chung kết

Có một thời nói đến sức mạnh của đội Công an TP.HCM thập niên 90 là người hâm mộ nhắc đến bộ đôi Huỳnh Đức- Minh Chiến làm dậy sóng biết bao khuôn thành. Nhưng ít ai biết người sau đó thay chân sút từng ghi bàn thắng vàng vào lưới Myanmar ở SEA Games 18 năm 1995 để đá cặp với trung phong số 1 Việt Nam thời đó là Hoàng Hùng cũng ghi dấu ấn không hề nhỏ. Chính tiền đạo sinh năm 1975 thường đeo áo số 8 này đã ghi 5 bàn thắng trong 3 trận chung kết để mang về chiếc Cúp quốc gia năm 1998 và vô địch giải Công an quốc tế cùng á quân Cúp quốc gia năm 2000 cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

So với những tiền đạo cùng thời, thể hình của Hoàng Hùng thuộc loại đậm, chắc nên anh thường được giao đột phá, lôi kéo đối thủ để cho Huỳnh Đức phát huy kinh nghiệm ghi bàn. Hoàng Hùng nhớ lại “ Tôi thường chơi rộng ở 2 cánh để thu hút hậu vệ đối phương, còn anh Đức thì cắm sâu. Thời đó đội hình 4-4-2 là phổ biến nên chúng tôi luôn tương tác, hỗ trợ cho nhau tốt. Là cầu thủ trẻ được đôn từ tiền vệ lên tiền đạo nên vào sân tôi luôn chơi đầy nhiệt và khuấy đảo hết mình. Nhiều lúc tôi chỉ biết chạy thật nhanh, cắm đầu lao vào vòng cấm đột phá, xoay trở như chỗ không người khiến cho đối thủ phạm lỗi, giúp đội nhà có cơ hội thuận lợi”.

Tố chất đó của Hoàng Hùng không phải ngẫu nhiên mà có. Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá khi ba anh là Hoàng Văn Dưỡng (tự Bê lùn) đá tiền vệ cho các đội Giao thông Vận tải, Xây lắp Nội thương, Bến xe Miền Tây sau 1975 cùng 2 anh trai cũng là cầu thủ chơi ở vai trò tiền vệ tấn công và mũi nhọn hết ngày này qua tháng nọ lăn lộn trên sân Trần Phú (Q. Bình Thạnh) nên anh đã có sự đam mê và luôn thích hợp khi đặt ở tuyến đầu. Lối chạy của Hoàng Hùng cũng hệt như cựu danh thủ Hồ Thanh Cang trước đây là người luôn đổ về phía trước y như ‘con ngựa bất kham”.

Hoàng Hùng đột phá trong màu áo Công an TP.HCM Quang Minh

Ngay khi vào trường năng khiếu, cách chạy đó của anh vẫn là một nét riêng có. Chính HLV Vũ Tiến Thành, một trong những người thầy của Hoàng Hùng ở trường Năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM nhận xét “ Hùng rất chịu khó di chuyển, lao mình về phía trước rất nhanh với dáng chạy cong cong, khôn khéo và thể hiện khả năng chớp thời cơ mau lẹ. Thời đó dù thể hình không cao lớn nhưng Hùng ghi bàn rất đều đặn..”. Dáng chạy tất tả, động tác nhanh, thoăn thoắt của Hoàng Hùng khi đó cũng phần nào giống một người thầy khác cũng là cựu danh thủ khét tiếng của Bưu điện và Sở Công Nghiệp TP.HCM chơi tiền vệ tấn công rất hay là Lê Thành Minh (tự Minh quắn).

Ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp của Hoàng Hùng được vun đắp tại lò đào tạo bóng đá trẻ Công an TP.HCM, nhưng sau đó trung tâm này giải thể và anh được chuyển qua trường Năng khiếu khóa 6. Hoàng Hùng đã được đào tạo cùng lứa với Đỗ Khải, Nguyên Chương, Anh Trung, Xuân Trúc.. nhưng lại về đầu quân cho Công An TP.HCM từ năm 1994. Anh đã chơi ở đây cùng với nhiều cái tên nổi bật ngoài Huỳnh Đức, Minh Chiến còn có Chu Văn Mùi, Bùi Sỹ Thành, Phan Bá Hùng, Nguyễn Thiện Quang, Hứa Hiền Vinh, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Liêm Thanh, Châu Trí Cường, Nguyễn Phan Hoài Linh.. đến năm 2001.

Đoạt Cúp quốc gia cùng Công An TP.HCM tư liệu

Khi đội bóng chuyển giao về Ngân hàng Đông Á, Hoàng Hùng cũng đã tham gia thi đấu đến năm 2005 thì chuyển đến đội hạng nhất Đồng Nai vừa đá vừa đi học Đại học TDTT. Năm 2007, Hoàng Hùng cùng với các cựu cầu thủ Hải Quan khác là Nguyễn Phùng Phi Long, Lê Kim Phụng gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu đá 1 năm. Anh vừa đá vừa làm trợ lý HLV để tích lũy kinh nghiệm cho công việc mới, sau đó chính thức giã từ nghiệp quần đùi áo số.

Cứ lên tuyển là chấn thương

Đá cho CLB thì rất hay và ít chấn thương nhưng Hoàng Hùng lại kém duyên khi lên tuyển. Cứ mỗi lần được gọi lên tuyển thì y như rằng may mắn lại không song hành với anh. Cựu tiền đạo này kể lại giọng vẫn còn đượm buồn: “ Tôi không có số cống hiến nhiều cho đội tuyển quốc gia. Năm 1997 tôi được gọi vào đội tuyển đi tập huấn nước ngoài chuẩn bị vòng loại World Cup thì trong một pha tranh bóng tập luyện tôi bị chấn thương gối. Với cầu thủ bị gối rồi là trở lại sân cỏ cực kỳ khó khăn. Thời đó y học chưa tốt như bây giờ nên mổ gối là sau đó vẫn đá được, nhưng đá rồi va chạm mạnh là dễ đau tiếp nên vì tình yêu bóng đá, phải chấp nhận sống chung với các loại chấn thương này để vẫn tồn tại”.

Hoàng Hùng (ngồi thú 2 từ phải) cùng tuyển Việt Nam năm 1997 tư liệu

Hoàng Hùng trong màu áo tuyển Việt Nam

Nhờ tích cực chữa trị, sau đó Hoàng Hùng lại được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Duy Long. Anh cho biết tiếp “ Trong trận ngày 25.5.1997 vòng loại World Cup 1998 trên sân Thống Nhất gặp Trung Quốc tôi được tung vào đá 1 hiệp. Đó là 1 trận đầy khó khăn vì thời đó dù bóng đá Việt Nam đã có một thành tích nhất định trong khu vực Đông Nam Á nhưng vẫn “dưới màu” đẳng cấp so với các đối thủ đến từ các khu vực châu Á khác. Tuyển Trung Quốc khi đó rất mạnh đá sân khách Tajikistan và Turkmenistan mà vẫn thắng như chẻ tre. Lúc đó đối mặt với những cái tên như Hao Haidong, Fan Zhiyi, Li Bing, Ma Mingyu.. dù rất nỗ lực tuyển Việt Nam vẫn thua 1-3.

4 tháng sau tôi lại có tên trong đội tuyển tham dự SEA Games 19 tại Indonesia, nhưng sang Jakarta tôi lại tái phát chấn thương gối nên dù nằm trong danh sách 20 cầu thủ đăng ký tham dự của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng khi gút lại còn 18 người tôi bị gạch tên. Tôi cảm thấy đau đớn và tiếc nuối lắm vì thời điểm đó chen chân vào đội hình, dù chỉ là đá dự bị cho Huỳnh Đức và Văn Sỹ Hùng thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà xúi quẩy thế nào cứ lên tuyển là y như rằng bị chấn thương..”.

Hoàng Hùng (21) trong thành phần tuyển Việt Nam năm 1997

Hoàng Hùng (thứ 2 từ trai đứng cạnh HLV tuyển Việt Nam tại SEA Games 1997 Colin Murphy tư liệu

Huấn luyện viên Colin Murphy khi đó động viên Hoàng Hùng tương lai còn dài vì mới 22 tuổi và trước mắt vẫn còn chặng đường thênh thang nên khuyên anh sau khi về Việt Nam sau SEA Games hãy mổ gối để trở lại tiếp tục sống với nghề và giữ mãi tình yêu với sân cỏ. Anh đã thực hiện nghiêm túc điều này, nghỉ trọn gần một năm 1998 và chỉ quay lại ở những trận cuối cùng của Cúp quốc gia. Từ sau chấn thương gối rồi cả đứt gân asin nên dù sau này Hoàng Hùng vẫn giữ được “lửa” trong lối chơi của mình, nhưng cũng đã bớt va chạm mạnh và cũng chọn cho mình cách đá bớt liều lĩnh hơn.

Tận tâm làm trẻ và sẵn sàng nhận thách thức

Trở thành HLV, sự nghiệp của Hoàng Hùng gắn với công việc đào tạo trẻ. Anh bắt đầu hành trình ở Trung tam TDTT Thống Nhất rồi về PVF từ năm 2013 và gắn bó ở đây gần 4 năm. Làm trẻ ở PVF, Hoàng Hùng đã cùng với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Việt Thắng, Quang Trải, Hiền Vinh, Trí Cường, Trịnh Tấn Thành, Văn Phụng.. đã góp phần tạo nên những lứa cầu thủ chất lượng, có cơ hội thọ giáo với nhiều chuyên gia giỏi như Ryan Giggs, Paul Schoels. Tuy nhiên một thời gian ngắn khi trung tâm PVF chuyển ra Hưng Yên, tháng 5.2018 Hoàng Hùng quyết định chia tay để về đầu quân ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương.

Hoàng Hùng và cựu danh thủ tuyển Anh và M.U Paul Scholes NVCC

Và được gặp thần tượng cựu danh thủ M.U Ryan Giggs NVCC

Có nhiều lý do để Hoàng Hùng đưa ra quyết định này, phần vì muốn được gần gia đình, thay vì phải đi xa nhà quanh năm, phần nữa anh muốn được cầm quân và được thử sức mình ở vai trò là HLV trưởng, thay vì chỉ phụ trách đào tạo các tiền đạo cho PVF. Chân ướt chân ráo về đất Thủ, anh đã thể hiện sự “mát tay” trong công tác huấn luyện của mình khi lần lượt giúp U.15 Becamex Bình Dương giành hạng ba giải U.15 Quốc gia và sau đó giành ngôi á quân giải U.21 Quốc gia 2018 tại Huế.

Hoàng Hùng tại Vòng chung kết U.21 trên sân Tự Do (Huế) Minh Long

Hoàng Hùng nhớ lại “ Vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2018 là 1 kỷ niệm đẹp với tôi. Ở vòng loại tôi không trực tiếp cầm quân. Nhưng được lãnh đạo tin tưởng tôi đã chấp nhận thách thức dẫn dắt đội dự vòng chung kết tại Huế. Lần đầu được làm HLV trường lứa U.21 vốn là thế hệ tài năng kế cận của Bình Dương như Đoàn Tuấn Cảnh, Trương Dũ Đạt, Tống Anh Tỷ, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Đoàn Trung Nhân.. tôi cũng có chút áp lực. Nhưng từng bước tôi đã cùng các thành viên BHL và toàn đội vượt qua mọi khó khăn. Trận bán kết tôi đã mất ngũ sau khi thắng Hoàng Anh Gia Lai. Một chiến thắng đầy lâng lâng và tự hào vì U.21 Hoàng Anh Gia Lai đang là đương kim vô địch khi đó. Dù thua Hà Nội, một đối thủ quá mạnh ở chung kết nhưng với tôi đó là thành công”.

Chưa dừng lại ở đó vận may đã đến với Hoàng Hùng sau khi HLV đội Hà Nội Phạm Minh Đức do kẹt dẫn quân tham dự Đại hội TDTT toàn quốc không thể trực tiếp nắm đội tuyển chọn U.21 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế. Ban tổ chức giải U.21 đã quyết định báo cáo VFF chọn Hoàng Hùng cầm quân. Cơ hội lớn để cựu danh thủ Công an TP.HCM thể hiện khi lần đầu cầm trong tay một đội hình quá xuất sắc như Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Hồ Minh Dĩ, Ngô Tùng Quốc.. và Hoàng Hùng đã cho thấy tài cầm quân của mình.

Hoàng Hùng (bìa phải) vô địch U.21 quốc tế năm 2018 tại Huế Khả Hòa

Đặc biệt ở trận chung kết 2 lần bị U.21 Myanmar vượt lên dẫn trước, 2 lần U.21 tuyển chọn Việt Nam gỡ hòa và cuối cùng thắng trong loạt đá 11m lên ngôi vô địch. “ Tôi vô cùng hạnh phúc và lại mất ngũ sau đêm chiến thắng ở Huế. Là HLV một đội tuyển trẻ quốc gia đánh bại lứa trẻ mạnh nhất thời điểm đó trong khu vực quả thật không gì ngất ngây hạnh phúc bằng. Tôi xem đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện được năng lực chuyên môn của mình”, Hoàng Húng nhớ lại.

Giờ đây Hoàng Hùng vẫn đang miệt mài làm trẻ ở Bình Dương, đang dẫn dắt U.19 của lò đào tạo này dẫn đầu lượt đi vòng loại bảng E giải U.19 quốc gia và rất hy vọng sẽ góp mặt ở Vòng chung kết. Với bản tính thật thà, phóng khoáng, anh đang góp phần làm nên một lứa tài năng và đạo đức mới cho đất Thủ.

Hoàng Hùng đang miệt mài làm trẻ ở Bình Dương Minh Long

“ Con trai tôi cũng mê bóng đá, khi cháu ra đời tôi đặt tên ở nhà là Kaka vì quá hâm mộ tiền vệ tài năng của Brazil. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của con mình có theo nghiệp của tôi không. Bóng đá cho tôi nhiều thứ nhưng cũng khiến tôi chật vật ở những năm cuối đời cầu thủ khi dính chấn thương. Tôi chỉ hy vọng đem trải nghiệm và kiến thức của mình truyền đạt một cách tích cực và hiệu quả nhất cho thế hệ sau..” Hoàng Hùng nói.