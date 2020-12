Kết quả B.Bình Dương 2-0 HAGL: Màn ra mắt của HLV Phan Thanh Hùng!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Trước khi V-League diễn ra trong 2 tuần nữa, việc các giải giao hữu diễn ra dồn dập tại TP.HCM (Cúp HTV) và B.Bình Dương (giải Thiên Long Cúp Masu) cùng thời điểm không chỉ giúp các đội cọ xát, thử nghiệm đội hình mà còn hâm nóng bầu không khí bóng đá trong nước, tạo nên những cuộc đua tranh hấp dẫn. Cụ thể, chiều nay giải Thiên Long ở Bình Dương sẽ khai diễn với 5 đội đá vòng tròn một lượt đến 5.1.2021, trong đó 2 trận đầu tiên đều rất hấp dẫn: lúc 15 giờ 30 SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức gặp Dược Nam Hà Nam Định của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ và lúc 18 giờ chủ nhà B.Bình Dương đại chiến với HAGL (đội nghỉ lượt đầu là Khánh Hòa). Công Phượng, Tuấn Anh đối đầu Tiến Linh, Phan Thanh Hùng đọ tài Kiatisak Đội bóng đất thủ và đội bóng phố núi nằm trong top 8 tranh vòng chung kết V-League mùa rồi chắc chắn được xem là 2 đội mạnh nhất giải này nên cuộc so tài giữa họ rất đáng được chờ đợi. Đặc biệt B.Bình Dương sẽ giới thiệu bộ đôi sát thủ mới trên hàng tiền đạo là Victor Mansaray và Papa Omar, từng chứng minh được năng lực khi khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội mùa rồi. Có 2 chân sút này ở phía trên sẽ giúp cho tuyển thủ quốc gia Tiến Linh hoạt động rộng hơn trong vai trò đội trưởng, tạo điểm nhấn nhiều hơn ở tuyến trên hình thành sức tấn công mạnh mẽ. Điều này đã phần nào được chứng minh trong trận giao hữu thắng Sài Gòn FC 2-1 mới đây. Quan trọng là màn ra mắt của tân HLV trưởng đội bóng đất thủ Phan Thanh Hùng. Một HLV tâm huyết, giàu nghị lực, từng nắm đội tuyển quốc gia, làm trẻ tốt như ông Hùng được kỳ vọng sẽ “thổi lửa” cho tập thể trẻ trung của B.Bình Dương bay cao. Trận gặp HAGL là thử thách đầu tiên cho cựu HLV Than Quảng Ninh này. Đội Becamex Bình Dương đã sẵn sàng Trong khi đó HAGL có sự trở về của nhiều nội binh, nhất là Công Phượng, nên rất đáng được chờ đợi ở giải đấu này. Bất lợi duy nhất của họ là chưa có cầu thủ ngoại mới nên sẽ khó đá với các đội lực lượng hùng hậu như Bình Dương hay Đà Nẵng. Tuy nhiên HAGL cũng đang trông chờ “phép màu” từ HLV Kiatisak, người sắp sửa hết cách ly và sẽ xuất hiện ở 2 lượt trận sau của HAGL trên sân Bình Dương vào ngày 3 và 5.1.2021. Tạm thời HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt đội bóng phố núi nhưng sẽ theo chỉ đạo từ xa của “Zico Thái”, người sẽ theo dõi trực tiếp truyền hình tất cả các trận qua kênh On Sport và fanpage thể thao Thiên Long. Tại V-League trên sân Bình Dương vừa rồi, HAGL dẫn trước 2-0 nhưng lại thua ngược chủ nhà 2-3. HLV Phan Thanh Hùng Một giải đấu có 4 HLV tên tuổi Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ và Kiatisak so tài với nhau thực sự rất đáng được chờ đợi.