Kết quả bóng đá CLB HAGL 1-0 CLB Hà Nội: Xuân Trường sút xa ra... 'siêu phẩm'

"Ở thời điểm này mà nói, so với năng lực của chính mình thì HAGL có cơ hội giành chiến thắng trước Hà Nội cao nhất. Nói cách khác, chưa bao giờ HAGL có thực lực tốt như bây giờ khi đối đầu với Hà Nội, một đội bóng rất mạnh dù gần đây họ ít nhiều bị tổn hại lực lượng. Hà Nội sau trận thắng đậm trước Than Quảng Ninh, gần như họ gửi thông điệp mạnh mẽ đến với mọi đối thủ là "chúng tôi vẫn là ứng viên lớn của chức vô địch". Quang Hải trở lại với phong độ cao ở tuyến giữa. Văn Quyết hết hạn treo giò và có mặt để dẫn dắt lối chơi của Hà Nội. Đây là nhân quan trọng của đội khách trong việc giữ nhịp trong cách vận hành của Hà Nội. Trên hàng công có cả Geovane với những tín hiệu về phong độ khá tốt,nhất là sau khi anh ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh.... HAGL thì dù Công Phượng ngồi dự bị nhưng ai cũng biết đó là con bài chiến thuật của HLV Kiatisak. Với đội hình xuất phát vẫn có những cái tên như Văn Toàn, Brandao, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh...thì HAGL vẫn đủ mạnh để bước vào trận đấu này. Trận thắng "hú vía" 4-3 trước Nam Định là bài học quý giá để các học trò của ông Kiatisak củng cố lại cách phòng ngự khi họ đối đầu trước Hà Nội. Về lịch sử đối đầu thì HAGL lép về hơn đội bóng của ông bầu Hiển. Nhưng theo tôi, hôm nay yếu tố này chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. HAGL hôm nay có đủ sự tự tin và nhiều yếu tố thuận lợi để thắng Hà Nội. Tôi dự đoán HAGL sẽ thắng Hà Nội 2-1".