Không va chạm, ‘sao’ Hà Tĩnh bị lật cổ chân, phải dừng tập U.22 Việt Nam

Ở đợt tập trung lần này của U.22 Việt Nam, Lý Công Hoàng Anh vẫn chiếm một suất trong danh sách và anh trở thành một trong những trụ cột để ông Park chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng năm 2021. Hoàng Anh và Việt Cường (Bình Dương) được giao nhiệm vụ làm đội phó đội U.22 Việt Nam còn thủ môn Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng) đeo băng đội trưởng.

Trong buổi tập chiều 10.11, Lý Công Hoàng Anh không may bị chấn thương dù không va chạm với ai. Đang thực hiện động tác chạy bình thường, Hoàng Anh bị vấp ngã, dẫn tới lật cổ chân. Hoàng Anh phải nghỉ khoảng 2 tuần. Đội vẫn giữ anh lại để điều trị nhưng Hoàng Anh sẽ không thể tập luyện cùng với đồng đội cho đến ngày đội tạm giải tán vào ngày 16.11.

Ở một diễn tiến khác có liên quan, trong buổi tập sáng 10.11, cầu thủ đang khoác áo CLB XSKT Cần Thơ Phạm Văn Luân đã tâm sự về những cảm nghĩ của anh về những “ngôi sao” của đội U.22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới (Hà Nội FC).

Chia sẻ với báo giới, Văn Luân cảm nhận được sự chênh lệch về đẳng cấp của những cầu thủ Hà Nội FC so với phần còn lại đội U.22 Việt Nam: “Họ đạt một trình độ hơn hẳn. Tôi có cảm giác những cầu thủ của đội Hà Nội đạt đẳng cấp cao hơn so với anh em. Cũng phải thôi, các bạn ấy được thi đấu nhiều ở V-League, cọ xát với các đối thủ có trình độ nên nổi trội hơn về kỹ thuật, tư duy chiến thuật. Trong khi chúng tôi chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất. Một cầu thủ nữa cũng trưởng thành ở môi trường V-League chính là Hai Long của Than Quảng Ninh . Long dứt điểm bén, kiểm soát bóng rất tốt. Cậu ấy cũng là sự khác biệt so với chúng tôi”.