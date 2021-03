Lần đầu tiên giải vô địch U.19 có 12 đội dự vòng chung kết tại Bình Dương

Do tinh hình diễn biến phức tạp của covid 19 thời gian qua nên các giải đấu thể thao đều bị ngưng trệ từ thời điểm trước tết cho đến giữa tuần trước. Sau khi Chính phủ có chủ trương cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường, các địa phương tùy tình hình thực tế của mình cũng xem xét ở các mức độ khác nhau để cho những hoạt động thi đấu, tập luyện, tổ chức các giải thể thao được tiến hành. Vòng chung kết giải U.19 vô địch quốc gia cũng nằm trong diện như vậy khi phải chờ sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo địa phương mới tiến hành.

Từ 2 tuần trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến thời gian diễn ra giải là từ sau 18/3, cụ thể là tử 21.3 đến 6.4. Nhưng phải đến hôm nay mới có thông tin chính thức từ lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho phép giải được diễn ra. Chỉ với 1 tuần thì công tác chuyên môn, di chuyền, lên kế hoạch ăn ở cũng như chi phí của các đội cho giải sẽ không kịp. Hơn nữa BTC cũng cần có những chuẩn bi chu đáo hơn để cho ngày hội bóng đá trẻ lần đầu tiên có 12 đội tham gia vòng chung kết có những đảm bảo tốt nhất, như xin phép họp báo, xin phép treo băng rôn, phướn, sắp xếp mật độ thi đấu ở sân chính cũng như sân phụ cho phù hợp, giúp cho công tác tổ chức được diễn ra một cách thuận lợi và trọn vẹn.

Theo kế hoạch 12 đội tham dự vòng chung kết gồm Hà Nội, PVF (nhất, nhì bảng A), Sông Lam Nghệ An , Học viện NutiFood (nhất, nhì bảng B), Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định (nhất nhì, ba bảng C), Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC, Khánh Hòa (nhất, nhì, ba bảng D), Đồng Tháp, An Giang (nhất nhì bảng E) sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 8 đội xếp nhất nhì 3 bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết thi đấu theo mã số đã định sẵn.